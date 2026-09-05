Haberler

Özdağ'a Van'dan İlk Maaşla Hediye

Özdağ'a Van'dan İlk Maaşla Hediye
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Van'da yaşayan bir gencin ilk maaşıyla kendisine aldığı kalem ve anahtarlığı parti genel merkezine yolladığını belirterek, "Var ol değerli kardeşim, gözlerinden öpüyor, başarılar diliyorum" dedi.

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Van'da yaşayan bir gencin ilk maaşıyla kendisine aldığı kalem ve anahtarlığı parti genel merkezine yolladığını belirterek, "Var ol değerli kardeşim, gözlerinden öpüyor, başarılar diliyorum" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Van'da yaşayan bir gencin ilk maaşıyla kendisine aldığı kalem ve anahtarlığın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Hediyenin yanında yer alan notta, "Bu ülkenin en doğusunda yaşayan Kürt kökenli bir ailenin çocuğuna bile umut ışığı olmuş Sayın Ümit Hocam'a ilk maaşımla aldığım hediyemdir. Dualarım sizinle hocam. Allah sizinledir" ifadeleri yer aldı.

Özdağ, paylaşımında şunları kaydetti:

"Van'da yaşayan Türk milliyetçisi bir genç kardeşim ilk maaşı ile bana dolmakalem ve Ayyıldız kolye alarak hediye olarak yollamış. Kutunun içine de küçük bir not yazmış. Var ol değerli kardeşim, gözlerinden öpüyor, başarılar diliyorum."

Kaynak: ANKA
Fenerbahçe'ye sahasında büyük şok! Öne geçtikleri derbiyi kaybettiler

Fenerbahçe'ye sahasında büyük şok! Öne geçtikleri derbiyi kaybettiler
Aziz Yıldırım'dan derbi sonrası olay sözler: Gerekirse ligleri 1 yıl ertelesinler

Aziz Yıldırım'dan derbi sonrası olay sözler: Gerekirse ligleri...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Antalya'ya tatile giden 3 çocuk babasının feci sonu

Tatilde yaptığı hareket sonu oldu
Ankara-İzmir arasında 14 saatlik seyahat süresi 3,5 saate inecek

İki büyükşehir arasındaki 14 saatlik yol 3,5 saate düşecek
Kafede kanlı hesaplaşma: 2 kişi öldü, 1'i ağır 4 kişi yaralandı

Şehir gece yarısı savaş alanına döndü, kafede oturanlar dehşeti yaşadı
Somalili Bakan Mohamud: Türkiye-Somali ilişkilerini kötülemek isteyen kiralık kişiler var

Afrikalı bakandan dikkat çeken Türkiye çıkışı: Kiralık kişiler var...
Mısır’da ünlü sunucu Sarah Khalifa dahil 12 kişi, uyuşturucu suçundan idama mahkum edildi

Ülkenin en ünlü sunucusu idama mahkum edildi! İşlediği suçlar bomba
367 milyon euro harcadılar, 3 haftadır gol bile atamadılar

Ne olacak bu takımın hali? 367 milyon euro 0 gol

Osimhen'de büyük tehlike! O maçları kaçırabilir

Taraftarı kahreden haberi duyurdular