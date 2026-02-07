Ümit Özdağ'dan "rezerv Alan" Tepkisi: "bu Acılar Üzerine Rant İnşa Edilemez"

HABER: Batuhan DÜKEL / KAMERA: Cemal Berk AYTEKİN

(HATAY) – Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Hatay'ın en eski yerleşimlerinden Affan Mahallesi'nde depremzedelerle bir araya gelerek rezerv alanla ilgili yasayı eleştirdi. Yasanın uygulamada mülkiyet hakkını ortadan kaldırdığını belirten Özdağ, "Bu topraklarda on binlerce yurttaşımızın kanı, canı ve acısı var. Bu acılar üzerine rant inşa edilemez" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Hatay'ın tarihi mahallelerinden Affan Mahallesi'nde depremzede vatandaşlarla bir araya geldi. Rezerv alan ve imar uygulamalarına ilişkin sorunları yerinde dinleyen Özdağ, rezerv alan uygulamasını düzenleyen yasanın vatandaşın mülkiyet hakkını ihlal ettiğini söyledi.

Yasaya çıkarıldığı ilk günden itibaren karşı çıktıklarını vurgulayan Özdağ, "Bu yasanın tapuyu deldiğini, vatandaşın mülkiyet hakkına tecavüz eden bir uygulamaya zemin hazırladığını ifade ettik. Bazıları 'iyi niyetle uygulanırsa sorun olmaz' dedi. Oysa yasalar birilerinin iyi ya da kötü niyetine bırakılamaz. Yasalar objektif olmalı ve her koşulda vatandaşın hizmetinde olmalıdır" diye konuştu.

Yasanın uygulamada ciddi belirsizlikler yarattığını dile getiren Özdağ, "Belirli alanlar riskli alan ilan ediliyor, vatandaşa 'buradan gidiyorsunuz' deniliyor. Peki nereye? Yirmi kilometre öteye. Burada bırakılan arazi ne olacak, kimse bilmiyor. Riskli denilen alanlarda bugün inşaat izni verilmeye başlanmış durumda. Risk bir müteahhite verilince ortadan mı kalkıyor? Hayır, bu durum ranta dönüşüyor" ifadelerini kullandı.

"Depremzedelerin acısı üzerinden rant kabul edilemez"

Rezerv alan uygulamalarının, depremde yaşanan kayıpların telafisinden çok yeni bir rant alanı oluşturduğunu savunan Özdağ, "Bu depremde on binlerce yurttaşımızı kaybettik. Bu insanların kanı, canı bu topraklarda. Bu kan ve acı üzerine rant inşa etmek kabul edilemez. Allah'ın gücüne gider, olacak şey değil" dedi.

Mahalle sakinlerinden belirsizlik tepkisi

Affan Mahallesi Muhtarı Şefik Fatihoğlu, mahallede en büyük sorunun belirsizlik olduğunu belirterek, koruma amaçlı imar planının Kasım 2025'te onaylanmasına rağmen uygulamanın netleşmediğini, bu nedenle yıkılan evlerde ruhsat alınamadığını ve vatandaşların tasarrufta bulunamadığını söyledi. Fatihoğlu, riskli alan ilan edilen bölgelerde hasarsız veya az hasarlı yapıların yıkılıp yıkılmayacağına dair söylentilerin mahalle sakinlerini ciddi biçimde tedirgin ettiğini ifade etti.

"Konut teslim edildi deniyor ama ben hala kiradayım"

Eski Affan Derneği Başkanı Kemal Arıbaş ise kendisine 20 kilometre uzaklıkta daha küçük bir konut verildiğini, anahtar teslimine rağmen evin eksik ve yaşanamaz durumda olduğunu anlattı. Arıbaş, anahtar verildiği gün kira yardımının kesildiğini belirterek, "Konut teslim edildi diye istatistiklere giriyoruz ama ben hala kiradayım ve konutumu kullanamıyorum. Mahallemizi terk etmek istemiyoruz" dedi.

"Babamı ihmal sonucu kaybettim"

Depremzede Hüda Doğan da babasını ihmal sonucu kaybettiğini belirterek, sit alanı gerekçesiyle evine basit onarım izni verilmemesinin bu kayıpta etkili olduğunu söyledi. Doğan, "Babamla anılarım bu mahallede. Beni bilmediğim bir yere, bilmediğim insanlarla yaşamaya zorlamayın. Biz dilenci değiliz. Her gün 6 Şubat'ı yaşıyoruz" diye konuştu.

Özdağ, Affan Mahallesi sakinlerinin yaşadığı sorunları Meclis gündemine taşıyacaklarını belirterek, Zafer Partisi'nin depremzedelerin ve rezerv alan uygulamaları nedeniyle mağdur edilen yurttaşların sesi olmaya devam edeceğini kaydetti.