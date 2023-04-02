Ümit Özdağ gerçek sanıp paylaştı, DEVA Partisi'nden çok sert tepki geldi

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, sosyal medyada DEVA Partisi ile ilişkilendirilerek yapılmış sahte bir paylaşımı alıntılayarak "Bilinçaltı böyle dışa vurur kendisi" dedi. Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, bu paylaşıma çok sert tepki göstererek "Gerçekten bu kadar aptal olamazsınız! Ya da öylesiniz!" dedi.