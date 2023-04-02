Ümit Özdağ gerçek sanıp paylaştı, DEVA Partisi'nden çok sert tepki geldi
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Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, sosyal medyada DEVA Partisi ile ilişkilendirilerek yapılmış sahte bir paylaşımı alıntılayarak "Bilinçaltı böyle dışa vurur kendisi" dedi. Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, bu paylaşıma çok sert tepki göstererek "Gerçekten bu kadar aptal olamazsınız! Ya da öylesiniz!" dedi.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medyada bir kullanıcı tarafından yapılan sahte bir DEVA Partisi afişini gerçek sanarak paylaştı. Paylaşımında Özdağ, "Bilinçaltı böyle dışa vurur kendisini…" ifadelerini kullandı.
DEVA PARTİSİ'NDEN SERT TEPKİ
DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, Özdağ'ın paylaşımına çok sert tepki göstererek "Gerçekten bu kadar aptal olamazsınız! Ya da öylesiniz!" dedi.
Özdağ'ın paylaşımına gelen bazı yorumlar şöyle: