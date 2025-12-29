Ümit Özdağ: "Işid Terör Örgütü ile Çatışma Suriye Politikasının Bir Sonucudur"

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Yalova'da DEAŞ'a (IŞİD) yönelik operasyonda 7 polisin yaralanmasına ilişkin, "Yalova'da 6 saattir devam ve sokak aralarına sıçradığı için bölgedeki 5 okulun bugün tatil olmasına neden olan IŞİD terör örgütü ile çatışma Suriye politikasının bir sonucudur. IŞİD Türkiye'de bu süreçte örgütlendi" açıklamasını yaptı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Yalova'da 6 saattir devam ve sokak aralarına sıçradığı için bölgedeki 5 okulun bugün tatil olmasına neden olan IŞİD terör örgütü ile çatışma Suriye politikasının bir sonucudur. IŞİD Türkiye'de bu süreçte örgütlendi. Türkiye eyaleti programını yürürlüğe koydu. Şimdi Ankara'da aylardır IŞİD bomba/suikast timi aranıyor, bulunamıyor ve vatandaşlar yılbaşı öncesinde AVM'lere gitmemesi için 'sızdırılan' resmi evraklar ile uyarılıyor. Yalova'da Bursa'dan gelen takviye PÖH unsurlarına rağmen çalışmalar saatlerdir devam ediyor. Devlet aklını temsil eden Zafer Partisi tek çözüm."