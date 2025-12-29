Haberler

Ümit Özdağ: "Işid Terör Örgütü ile Çatışma Suriye Politikasının Bir Sonucudur"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Yalova'da DEAŞ'a yönelik operasyonda 7 polisin yaralanmasının ardından, IŞİD terör örgütü ile çatışmanın Türkiye'nin Suriye politikasının bir sonucu olduğunu belirtti. Özdağ, bölgedeki okulların tatil olmasına ve güvenlik endişelerine dikkat çekti.

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Yalova'da DEAŞ'a (IŞİD) yönelik operasyonda 7 polisin yaralanmasına ilişkin, "Yalova'da 6 saattir devam ve sokak aralarına sıçradığı için bölgedeki 5 okulun bugün tatil olmasına neden olan IŞİD terör örgütü ile çatışma Suriye politikasının bir sonucudur. IŞİD Türkiye'de bu süreçte örgütlendi" açıklamasını yaptı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Yalova'da 6 saattir devam ve sokak aralarına sıçradığı için bölgedeki 5 okulun bugün tatil olmasına neden olan IŞİD terör örgütü ile çatışma Suriye politikasının bir sonucudur. IŞİD Türkiye'de bu süreçte örgütlendi. Türkiye eyaleti programını yürürlüğe koydu. Şimdi Ankara'da aylardır IŞİD bomba/suikast timi aranıyor, bulunamıyor ve vatandaşlar yılbaşı öncesinde AVM'lere gitmemesi için 'sızdırılan' resmi evraklar ile uyarılıyor. Yalova'da Bursa'dan gelen takviye PÖH unsurlarına rağmen çalışmalar saatlerdir devam ediyor. Devlet aklını temsil eden Zafer Partisi tek çözüm."

Kaynak: ANKA / Güncel
Futbolda bahis soruşturmasında Erden Timur dahil 26 kişi adliyeye sevk edildi

Günlerdir gözaltındaki Erden Timur ve 25 kişi hakkında yeni gelişme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kim Milyoner Olmak İster'de ilk soruda elenen yarışmacı şaşkınlık yarattı

'Kim Milyoner Olmak İster'de şok eden anlar! İlk soruda elendi
İstanbul'a neden kar yağmıyor? Uzmanı tek bir nedene bağladı

İstanbul'a neden kar yağmıyor? Uzmanı tek bir nedene bağladı
Taraftarlar olaya el attı! Fenerbahçe'den Trabzonspor'a Oğuz Aydın yanıtı

Ezeli rakibin yıldız ismi istediğini öğrenen taraftarlar çıldırdı
2025'in kelimesi belli oldu: Dijital vicdan

300 bin oy kullanıldı: İşte 2025'in kelimesi
Kim Milyoner Olmak İster'de ilk soruda elenen yarışmacı şaşkınlık yarattı

'Kim Milyoner Olmak İster'de şok eden anlar! İlk soruda elendi
Sergen Yalçın biletlerini kesti! Beşiktaş'ta Necip Uysal ve Mert Günok'tan sonra 2 ayrılık daha

Necip Uysal ve Mert Günok'tan sonra 2 ismin daha kalemini kırdı
Suriye paradan iki sıfır atıldı! Yeni banknotlar tedavüle girdi

Komşu ülke paradan iki sıfır attı! Yeni banknotlar tedavüle girdi