Ümit Özdağ'dan Bakan Yerlikaya'ya "Uyuşturucu" Yanıtı: "Yakalanması Gereken Büyük Miktarda Sevkiyatlar ve Baronlar"

Güncelleme:
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Mersin Limanı'ndaki 298 kilogram kokainin ele geçirilmesi üzerine İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya yanıt verdi. Özdağ, 'Tertemiz Türkiye Projesi' açıklaması yaptı.

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Mersin Limanında 298 kilogram kokainin ele geçirildiği anları paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya, "Yakalanması gereken büyük miktarda sevkiyatlar ve baronlar. Siz temizleyebildiğiniz kadar temizleyin, biz iktidara gelince Tertemiz Türkiye Projesi ile temizleyemediklerinizi de temizleyeceğiz" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından Mersin Limanında yapılan uyuşturucu operasyona dair paylaşım yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya yanıt verdi. Özdağ, şu ifadeleri kullandı:

"Ali bey, samimiyetle tebrik ediyorum. Emeği geçen değerli gümrük memuru ve emniyet mensuplarını da tebrik ediyorum. Yakalanması gereken büyük miktarda sevkiyatlar ve baronlar. Siz temizleyebildiğiniz kadar temizleyin, biz iktidara gelince Tertemiz Türkiye Projesi ile temizleyemediklerinizi de temizleyeceğiz."

Kaynak: ANKA / Güncel
