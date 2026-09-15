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Ümit Özdağ’dan Sırrı Sakık’a tepki: Amaçları hiçbir zaman barış olmadı

Ümit Özdağ’dan Sırrı Sakık’a tepki: Amaçları hiçbir zaman barış olmadı
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'ın dağlara yazılan "Türk öğün çalış güven", "Ne mutlu Türk'üm diyene" ve "Her şey vatan için " ifadelerinin "ırkçılığı çağrıştırdığını" savunarak kaldırılması gerektiği yönündeki açıklamasına tepki gösterdi. Özdağ, "Amaçları hiçbir zaman barış, demokrasi, hukuk devleti olmadı. Kravatlı ve kravatsız teröristlerin hedefi toprak ve egemenlik elde etmek" ifadelerini kullandı.

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'ın dağlara yazılan "Türk öğün çalış güven", "Ne mutlu Türk'üm diyene" ve "Her şey vatan için " ifadelerinin "ırkçılığı çağrıştırdığını" savunarak kaldırılması gerektiği yönündeki açıklamasına tepki gösterdi. Özdağ, "Amaçları hiçbir zaman barış, demokrasi, hukuk devleti olmadı. Kravatlı ve kravatsız teröristlerin hedefi toprak ve egemenlik elde etmek" ifadelerini kullandı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'ın dağlarda yer alan "Türk öğün çalış güven", "Ne mutlu Türküm diyene" ve "Her şey vatan için" yazılarının kaldırılması gerektiğine ilişkin sözlerine tepki gösterdi. Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şunları kaydetti:

"Amaçları hiçbir zaman barış, demokrasi, hukuk devleti olmadı. Kravatlı ve kravatsız teröristlerin hedefi toprak ve egemenlik elde etmek.

Sivas'a kadar uzanan kuzeyde Karadeniz'e, güneyde Akdeniz'e uzanan, GAP bölgesini Türkiye'den koparan bir Kürdistan'ı kurmak.

Bunun için zamana ihtiyaçları var. Türkiye'yi parçalamadan önce 'Batıyı birlikte yönetelim, doğuyu biz yönetiriz' diyorlar. Türk milleti bu projeye izin vermeyecek."

Kaynak: ANKA
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