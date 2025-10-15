Ümit Özdağ'dan Mattia Ahmet Minguzzi'nin Annesine Ziyaret

(ANKARA)- Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Akıncılar'ı ziyaret etti.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Zafer Partisi Gençlik ve Eğitim Başkanı Ülkü Özkaya ve Adalet Mülkün Temelidir Derneği Avukatı Aslıhan Alkan Bat ile beraber 24 Ocak 2025'te uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Akıncılar'ı ziyaret etti, dava süresince ve sonrasında kendilerine Zafer Partisi olarak destek olacaklarını söyledi.