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Ümit Özdağ'dan Girne açıklarındaki feribot kazasına ilişkin başsağlığı mesajı

Ümit Özdağ'dan Girne açıklarındaki feribot kazasına ilişkin başsağlığı mesajı
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Girne'den Mersin Taşucu'na gitmek üzere hareket eden yolcu gemisinin batması sonucu hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Girne'den Mersin Taşucu'na gitmek üzere hareket eden yolcu gemisinin batması sonucu hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Girne'den Mersin Taşucu'na gitmek üzere yola çıktıktan kısa süre sonra alabora olan feribotta hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
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