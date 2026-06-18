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Ümit Özdağ, Muharrem Orucunu Ankara Cemevi'nde Açtı

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Muharrem orucunu Ankara Cemevi'nde açarak birlik ve beraberlik mesajı verdi.

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, muharrem orucunu Ankara Cemevi'nde açtı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün akşam Muharrem orucunu açmak üzere Ankara Cemevi'nde canlarımızla bir araya geldik. Muharrem orucunun ve lokmasının birliğimize, beraberliğimize, huzurumuza ve bereketimize vesile olmasını diliyorum" dedi.

Kaynak: ANKA
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