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Ümit Besen, konserine nostaljik minibüsle gitti

Ümit Besen, konserine nostaljik minibüsle gitti
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SANATÇI Ümit Besen, Kayseri’de verdiği konserin yapıldığı alana nostaljik minibüsle gitti.

SANATÇI Ümit Besen, Kayseri'de verdiği konserin yapıldığı alana nostaljik minibüsle gitti.

Kayseri'de 1967 yılında başlayan ve yıllar önce de son bulan 'Anadolu Fuarı'na' özlemi dindirmek amacıyla düzenlenen 'Fuar 38' etkinlikleri kapsamında sanatçı Ümit Besen konser verdi. Ümit Besen, konakladığı otelin önünden, daha önce kentte toplu taşıma aracı olarak kullanılan nostaljik bir minibüsle alınarak konser vereceği fuar alanına götürüldü.

O anlar, kafiledeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Görüntülerde, Ümit Besen'in 'Nikah Masası' parçası eşliğinde minibüste seyahat ettiği anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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