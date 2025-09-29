Haberler

Uluslararası Ziyaretçiler Kef Kalesi'nde Kazı Çalışmalarını İnceledi

Uluslararası Ziyaretçiler Kef Kalesi'nde Kazı Çalışmalarını İnceledi
Farklı ülkelerden gelen 33 kişilik grup, Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki Kef Kalesi'ni ziyaret etti. Belediye Başkanı Abdullah Akbaba ve YYÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Coşkun, kalenin tarihi ve devam eden kazı çalışmaları hakkında bilgi verdiler.

Farklı ülkelerden Bitlis'e gelen 33 kişilik grup, Adilcevaz ilçesindeki Kef Kalesi'ni ziyaret etti, yürütülen kazı çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Aralarında senaristlerin de yer aldığı ziyaretçileri, Belediye Başkanı Abdullah Akbaba ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Coşkun karşıladı.

Akbaba ve Coşkun, kaleyi gezen ziyaretçilere kalenin tarihi ve yürütülen kazı çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Abdullah Akbaba, yaptığı açıklamada, Kef Kalesi'nin Urartu Kralı 2. Rusa tarafından Süphan Dağı eteğindeki Van Gölü'ne hakim tepeye inşa edildiğini belirtti.

Kalenin inşasında bazalt taşlarının kullanıldığını aktaran Akbaba, şunları kaydetti:

"Şehir merkezinden 650 metre yükseklikteyiz. Tonlarca ağırlıktaki taşların buraya nasıl taşındığı hala çözülememiştir. Bu yönüyle Mısır piramitleri gibi gizemini korumaktadır. Kale 200 bin metrekare alanda alt şehir, üst şehir ve saray bölümlerinden oluşuyor. Kazıların şu ana kadar yalnızca yüzde 1'i tamamlanmıştır. Bugün sizleri dünyanın dört bir yanından buraya getiren şey de işte bu sırdır."

Ziyaretçiler, daha sonra Doç. Dr. Coşkun'un rehberliğinde kalede kazı yapılan alanları gezdi.

Kaynak: AA / Harun Nacar - Güncel
Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tahliye edildi

Ülkenin başkenti 12 saatlik saldırıda harabeye döndü! Görüntüler korkunç

Güllü'nün ölüm haberini veren oğlu için cezaevine girdiği ortaya çıktı: Geldiğinde 50 kiloydu

Gece yarısı bıçakla dehşet saçtı! Genç adamın boğazını kestiği anlar kamerada

120 yıldır sektördeydi! Yıllık 4 milyar TL ciro yapan dev şirket iflas etti

