Uluslararası Yavuz Sultan Selim Sempozyumu Sonuç Bildirgesi Yayınlandı

Trabzon Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesince düzenlenen "Uluslararası Yavuz Sultan Selim Bilim, Düşünce, Sanat Sempozyumu"nun sonuç bildirgesi yayınlandı.

Trabzon Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal Kırımlı, yaptığı yazılı açıklamada, yurt içi ve yurt dışından 35 üniversite temsilcisinin sempozyumda bilim, düşünce ve sanat bağlamında Yavuz Sultan Selim'i konuştuğunu belirtti.

Sonuç bildirgesinde fetihlerle birlikte dünya çapında önemli bilim insanlarının İstanbul'a taşınmasının Yavuz Sultan Selim'in eseri olduğuna işaret eden Prof. Dr. Kırımlı, "Yavuz, başta tıp ve matematik ilimleri olmak üzere astronomi, coğrafya, kimya ve Kabe yönü bulma gibi alanlarda çok ciddi çalışmalar yapmıştır." ifadelerini kullandı.

Kırımlı, alanında uzman araştırmacıların sunduğu bildirilerle önemli bir değerlendirme tabanı oluştuğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu sempozyumla Osmanlı sultanlarının askeri ve siyasi kimlikleri dışında kültür ve sanat yönleri ile tanınması sağlanmış oldu. Hem kendi eserleri hem de haklarında yazılanların önemli birer külliyat oluşturduğu ortaya konuldu. Öyle ki bu sultanlar sadece kendi devirlerinde sanatı ve sanatçıyı himaye ile yetinmeyip kalem erbabı şair ya da hattat kimlikleri ile de zamanlarında tebarüz etmişlerdir."