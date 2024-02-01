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Uluslararası Uzay İstasyonunda 'MESSAGE' Deneyi Tanıtıldı

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Uluslararası Uzay İstasyonunda gerçekleştirilen 'MESSAGE' deneyinin tanıtımını paylaştı. Deney, astronotların bağışıklık sistemlerinin mikro yer çekimi koşullarında nasıl değiştiğini ve uzayda kalınan süre arttıkça adaptasyon sürecinin nasıl ilerlediğini araştırmayı amaçlıyor.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Uluslararası Uzay İstasyonunda 'MESSAGE' isimli deneyin tanıtımını paylaştı.

Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Kacır, 'MESSAGE' deneyine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Deney 10: MESSAGE Türk Uzay Bilim Misyonundaki onüç deneyden biri olan MESSAGE deneyi ile astronotların bağışıklık sistemleri mikro yer çekimi koşullarında nasıl değişir? Uzayda kalınan süre arttıkça adaptasyon süreci nasıl ilerler sorularının yanıtı aranıyor" dedi.

'UZAYDA YAŞAMIN TEMEL SAĞLIK BOYUTLARINA İLİŞKİN KRİTİK ANLAYIŞLARI'

Deneyin detaylarına ilişkin yapılan paylaşımda, "MESSAGE Bilim Misyonu, Türk astronotumuzun mikro yer çekimi altındaki bağışıklık sistemi tepkilerini inceleyerek uzayda yaşamın sağlık üzerindeki etkilerini aydınlatmayı amaçlıyor. Araştırma, astronotumuzun 14 günlük uzay görevi boyunca mikro yer çekimi koşullarında bağışıklık hücrelerinin nasıl davrandığını, 25 bin genin yer çekimsiz ortamda nasıl etkilendiğini anlamak için tasarlandı. Bu deney, uzayda yaşamın temel sağlık boyutlarına ilişkin kritik anlayışları derinleştirerek gelecekteki uzay misyonlarının insan sağlığı üzerindeki etkilerini daha iyi anlamamıza katkıda bulunacak" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır Uzay Teknoloji Güncel Haberler

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