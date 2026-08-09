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Milli Tekvandocu Eslin'in Hedefi Dünya Şampiyonluğu

Milli Tekvandocu Eslin'in Hedefi Dünya Şampiyonluğu
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GÜRCİSTAN'ın Batum şehrinde düzenlenen Uluslararası Tekvando Turnuvası'nda bronz madalya kazanan milli sporcu Eslin Göktepeli (13), hedefinin Avrupa'da derece alarak, dünya şampiyonluğu elde etmek olduğunu söyledi.

GÜRCİSTAN'ın Batum şehrinde düzenlenen Uluslararası Tekvando Turnuvası'nda bronz madalya kazanan milli sporcu Eslin Göktepeli (13), hedefinin Avrupa'da derece alarak, dünya şampiyonluğu elde etmek olduğunu söyledi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde yaşayan ortaokul 8'inci sınıf öğrencisi milli sporcu Eslin Göktepeli, 31 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında Gürcistan'ın Batum şehrinde düzenlenen ve 10 ülkeden 600'den fazla sporcunun katıldığı Uluslararası Tekvando Turnuvası'nda 3'üncülük elde ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

'ÇOK ÇALIŞTIM'

Eslin Göktepeli, tekvandoya 3'üncü sınıfta babasının teşvikiyle başladığını belirterek, "Babamın da destek vermesi ve kendimin de istemesiyle bu spora başladım. Başlamamdaki bir neden de kendimi savunmak istemek. Başkası bana bir şey yaptığında kendimi savunabilmek istedim. Bir yandan da eğlenceli bir spordu. Aklımda buraya kadar gelebileceğim yoktu. Çok çalıştım. Haftanın 6 günü hep antrenmandaydık. Başarımın temeli ailem. Ailem olmasaydı, buralara kadar gelemezdim. Hocam da çok destek verdi. Hepsine çok teşekkür ediyorum" dedi.

'BAYRAĞIMIZI GÖNDERDE DALGALANDIRMAK İSTİYORDUM'

Batum'daki turnuvada Türkiye'nin gücünün hissedildiğini dile getiren Eslin Göktepeli, "Arkadaşlarımla birlikte orada çok güzel başarılar elde ettik. İnşallah yine bu gibi turnuvalarda birlikte oluruz. 3 maça çıktım. Ermenistan, Rusya ve Azerbaycan'dan rakiplerimle karşılaştım. 3'üncü olarak bronz madalyanın sahibi oldum. Bu yüzden çok mutluyum. Edirne'de başladı başarılarım. Daha sonra Sivas'ta Türkiye üçüncüsü oldum. Yıldızlarda Alanya'da batı grubu birincisi olduktan sonra da Ankara'da Türkiye üçüncüsü oldum. Milli takıma seçildiğimi öğrendim. Gürcistan'da da yine üçüncü oldum. Hedefim, Avrupa'da derece yapmak ve dünya şampiyonu olmak. Bayrağımızı gönderde dalgalandırmak istiyorum" diye konuştu.

'AZİMLİ BİR SPORCU'

Antrenör Serkan Doğru ise sporcusunu tebrik ederek, "Eslin, uzun yıllar verdiği emeğin karşılığını aldı. Hem ülkesini hem de bizleri gururlandırdı. Bundan sonraki hedefimiz, kasım ayında yapılacak olan Yıldızlar Avrupa Şampiyonası milli takım seçmeleri. Orada başarılı olarak Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil etmesini bekliyoruz. Her zaman arkasındayız, destekçisiyiz. Ben onun çok başarılı olacağına inanıyorum. Gerçekten azimli bir sporcu. Derslerinde de çok başarılı. İnşallah, Avrupa, dünya ve olimpiyat başarıları elde eder" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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