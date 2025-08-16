"Uluslararası Trabzon Horon ve Müzik Festivali" etkinlikleri devam ediyor

'Uluslararası Trabzon Horon ve Müzik Festivali' etkinlikleri devam ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'da düzenlenen "Uluslararası Trabzon Horon ve Müzik Festivali"nin 3.'ncü gününde farklı ülkelerden katılan ülkeler yöresel oyunlarını sergiledi15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'ndaki etkinliklerde, Türkiye'nin yanı sıra Moldova, Meksika ve İran'dan katılan ekipler yöresel...

Trabzon'da düzenlenen "Uluslararası Trabzon Horon ve Müzik Festivali"nin 3.'ncü gününde farklı ülkelerden katılan ülkeler yöresel oyunlarını sergiledi

15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'ndaki etkinliklerde, Türkiye'nin yanı sıra Moldova, Meksika ve İran'dan katılan ekipler yöresel oyunlarını sahneledi.

Horon ve kolbastının da oynandığı etkinlikler, Avni Aker Millet Bahçesi'nde yapılan program ile devam etti.

Festivale vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

Kaynak: AA / Hatice Diler - Güncel
Nesrin Cavadzade'den şaşırtan espri: Genç erkeklerin kanını içiyorum

Ünlü oyuncudan olay sözler: Genç erkeklerin kanını içiyorum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.