'Uluslararası Trabzon Horon ve Müzik Festivali' etkinlikleri devam ediyor

Trabzon'da düzenlenen "Uluslararası Trabzon Horon ve Müzik Festivali"nin 3.'ncü gününde farklı ülkelerden katılan ülkeler yöresel oyunlarını sergiledi

15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'ndaki etkinliklerde, Türkiye'nin yanı sıra Moldova, Meksika ve İran'dan katılan ekipler yöresel oyunlarını sahneledi.

Horon ve kolbastının da oynandığı etkinlikler, Avni Aker Millet Bahçesi'nde yapılan program ile devam etti.

Festivale vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.