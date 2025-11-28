Haberler

Uluslararası Toplumdan İsrail'e Kınama: Filistin Yönetimi Memnun

Filistin yönetimi, Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere'nin Batı Şeria'daki şiddeti kınayan açıklamalarını destekledi. Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh, iki devletli çözüm ve sivillerin korunması için uluslararası desteğin önemine vurgu yaptı.

Filistin yönetimi, Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere'nin, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik şiddeti tırmandırmasını kınayan açıklamalarını memnuniyetle karşıladı.

Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh, yaptığı açıklamada, söz konusu ülkelerin dışişleri bakanlarının yaptığı ortak yazılı açıklamayı memnuniyetle karşıladıklarını belirtti ve bunun sivillerin korunması ve saldırıların durdurulmasında alınmış önemli bir pozisyon olduğunu vurguladı.

Şeyh ayrıca iki devletli çözümün ve barış ile istikrarın teminat altına alınması için uluslararası faaliyetleri desteklemenin önemine işaret etti.

Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere Dışişleri Bakanları, dün yayımladığı ortak yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (UNOCHA) verilerine göre, İsrail'in ekimde işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik 264 saldırı gerçekleştirdiği ve bunun, 2006'dan bu yana bir ayda tespit edilen en yüksek rakam olduğu belirtilmişti.

Açıklamada, "İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik şiddeti artırmasını güçlü bir şekilde kınıyoruz. İsrail'e uluslararası hukukun yükümlülüklerini yerine getirme ve Filistin nüfusunu koruma çağrısında bulunuyoruz. İsrail, bu saldırıların sorumlularından hesap sormalı ve şiddeti önlemeli." ifadelerine yer verilmişti.

Açıklamada, Filistinlilerin topraklarını gasbederek kurulan en büyük Yahudi yerleşimlerinden olan Maale Adumim'in genişletilmesini öngören E1 projesi kapsamında son 3 haftada 3 binden fazla yasa dışı konutun yapımının onaylandığına vurgu yapılarak, İsrail'in bu politikasından vazgeçmesi çağrısında bulunulmuştu.

Kaynak: AA / Aysar Alais - Güncel
