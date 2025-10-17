Uluslararası Sıfır Atık Forumu İstanbul'da Gerçekleşti

İstanbul'da düzenlenen "Uluslararası Sıfır Atık Forumu"nda, dünya genelinde hükümetlerin sıfır atık toplumuna geçişi hızlandırma amacıyla geliştirdiği düzenlemeler ele alındı.

Sıfır Atık Vakfı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) ve Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat) işbirliğinde yapılan forumda, "Dünya İçin Politika: Sıfır Atık İçin Düzenlemeler" oturumu düzenlendi.

Gabon Çevre, Ekoloji ve İklim Bakanı Mays Lloyd Mouissi, oturumda yaptığı konuşmada, ülkesinin yaklaşık yüzde 10'unun doğal koruma bölgesi olmasına rağmen kentlerde çöp sorunuyla mücadele etmek zorunda kaldıklarını belirtti.

Mouissi, tek kullanımlık plastik poşetler ile tıbbi plastiklerin kullanımını azaltmak için önemli adımlar attıklarını, bu kapsamda özel sektörün çevre dostu projelere katılımını da desteklediklerini bildirdi.

Gelişmiş ülkelerin atık üretme kapasitesinin daha fazla olduğuna dikkati çeken Mouissi, "Bu ülkeler, Gabon gibi küçük ülkelerin inisiyatiflerini örnek alırsa, hep beraber küresel çapta çok daha büyük bir fark yaratabiliriz ve Birleşmiş Milletlerin (BM) koyduğu hedeflere doğru ulaşabiliriz." dedi.

"Eğitim önemlidir ancak mali teşvikleriniz olmazsa bu eğitim işe yaramayacaktır"

Konuşmanın ardından düzenlenen panelin moderatörlüğünü, İngiltere'deki Portsmouth Üniversitesinden akademisyen Aswathi Asok yaptı.

Panele, Almanya'nın Tübingen kentinin Belediye Başkanı Boris Palmer, Azerbaycan Yatırım Holdingi Kamu Hizmetleri Portföy Başkanı Natavan Ahmadova, Uluslararası Çevre Hukuku Merkezi (CIEL) bünyesinde Çevresel Sağlık Programı Kıdemli Hukuk Danışmanı Andres del Castillo, Basel, Rotterdam ve Stockholm Sözleşmeleri (BRS) Genel Sekreteri Rolph Payet, UN-Habitat İcra Direktörü Ofisi Özel Kalem Müdürü Erfan Ali konuşmacı olarak katıldı.

Tübingen Belediye Başkanı Palmer, insanlarda sıfır atık bilincinin oturması için eğitimler verdiklerini söyledi.

Palmer, Tübingen'de düzenlenen bir konferansta çevrecilerin sadece yüzde 5'inin kaplarını geri dönüştürdüğünü, geri kalanların çöpe attığını fark etmelerinin ardından, kullanıldıktan sonra çöpe atılan her şişeye ve kapağa vergi getirdiklerini kaydetti.

Bu sayede tek kullanımlık atık ürünlerin kullanımını yüzde 20 düşürdüklerini belirten Palmer, "Eğitim önemlidir ancak mali teşvikleriniz olmazsa bu eğitim işe yaramayacaktır." diye konuştu.

"Sıfır atığa erişilebilir çünkü 50-60 yıl evvel biz zaten bu şekilde yaşıyorduk"

Azerbaycan Yatırım Holdingi Kamu Hizmetleri Portföy Başkanı Ahmadova, ülkesinin şu anda geleneksel atık yönetiminden modern atık yönetimine geçiş sürecinde olduğunu dile getirdi.

Ahmadova, atık yönetiminde başarı elde edilmesinin en önemli unsurunun teknoloji ya da yatırımlardan ziyade, insanların sürece aktif katılımı olduğunu vurguladı.

BRS Genel Sekreteri Payet, insanlığın 50 yıl içinde bir şeyleri tekrar kullanan bir topluluktan her şeyi çöpe atan bir topluluğa dönüştüğüne işaret ederek, "Biz şu anda kullandığımız kaynakların kıymetini bilmiyoruz." ifadesini kullandı.

Payet, sıfır atığa erişimin imkansız olmadığına dikkati çekerek, "Sıfır atığa erişilebilir çünkü 50-60 yıl evvel biz zaten bu şekilde yaşıyorduk." dedi.

Erfan Ali, UN Habitat'ın Afrika bazlı bir oluşum olduğunu belirterek, burada 800'den fazla şehirle akıllı şehirler programını yürüttüklerini anlattı. Ali, bu şehirlere, geri dönüşüm sistemlerinin dahil edilmesini sağladıklarını aktardı.

Ali, UN Habitat'ın, Myanmar'da birkaç yıl önce yaşanan depremin ardından çıkan molozu yapım işlemine dahil ederek 20 bin barınma alanı inşa ettiğini söyledi.

CIEL Çevresel Sağlık Programı Kıdemli Hukuk Danışmanı Castillo, "Şu anda 500 milyon ton plastik tüketiyoruz, tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmezsek 2050'de bu sayı 3 katına çıkacak." diye konuştu.