Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu'ndan Filistin'e Destek

(ANKARA) - Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC), İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın Nablus kentinde Filistin Genel İşçi Sendikaları Federasyonu (PGFTU) ofislerine düzenlediği baskını "uluslararası hukukun ihlali" olarak nitelendirdi.

ITUC, bugün yaptığı açıklamada, İsrail Ordusu ve istihbarat güçlerinin dün akşam Batı Şeria'nın Nablus kentinde bulunan PGFTU ofislerine düzenlediği baskını şiddetle kınadı.

Açıklamada, "Saldırı sırasında genel sekreterlik ofisi ile birkaç birim yağmalandı ve tahrip edildi; binanın giriş kapıları kırıldı" denildi. ITUC Genel Sekreteri Luc Triangle, İsrail'in operasyonunu sert bir dille eleştirerek şunları söyledi:

"Filistin topraklarında gerçekleşen bu saldırı, uluslararası hukukun ve örgütlenme özgürlüğü gibi temel bir hakkın ciddi biçimde ihlalidir. Bu, emekçilerin meşru, demokratik ve temsili bir kurumuna yönelik bir saldırıdır. Sendikalar barışın, diyalogun ve müzakerenin gücüdür; askeri hedef değildir."

Triangle, olayla ilgili olarak "derhal bağımsız ve şeffaf bir soruşturma yürütülmesi ve sorumluların tam hesap vermesi" çağrısında bulundu.

Triangle ayrıca, "ITUC, PGFTU ve bu saldırının hedefi olan tüm Filistinli işçilerle tam dayanışma içindedir. Bölgedeki barış; şiddet, sindirme, aşağılanma veya baskı yoluyla değil, yalnızca uluslararası hukuka, insan haklarına ve emek haklarına saygı yoluyla sağlanabilir" ifadelerine yer verdi.