Uluslararası Şehriyar Kongresi Tebriz'de Gerçekleştirildi

İran'ın Tebriz kentinde Şehriyar ismiyle bilinen ünlü Türk şair Muhammed Hüseyin Behçet Tebrizi'nin anısına yerli ve yabancı şair, yazar ve aydınların katılımıyla Uluslararası Şehriyar Kongresi düzenlendi.

Tebriz Uluslararası Konferans Salonunda gerçekleştirilen kongreye İran Kültür ve İslami İrşad Bakanı Abbas Salihi ile hükümet yetkililerinin yanı sıra çok sayıda İranlı ve yabancı şair, yazar, aydın ve akademisyen katıldı.

Kongrede konuşan İran Kültür ve İslami İrşad Bakanı Salihi, "Şehriyar, Azerbaycan'a bağlılığıyla vatanına bağlılığı el ele giden, her iki sevgiyi aynı seviyede tutan denge gücüne sahip bir şairdir." dedi.

Ünlü Türk şair Şehriyar'ın eserleriyle Doğu ile Batı arasında bir köprü işlevi gördüğünü aktaran Salihi, "Şehriyar'ın varlığıyla gurur duyuyoruz. Mucizelerin nadirleştiği bir çağda, hala Şehriyar'ımız var ve onun varlığını çağımızda yaşadık." diye konuştu.

Kongrede Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın da mesajı okundu. Pezeşkiyan mesajında, "Farsça gazellerin yanı sıra, ölümsüz 'Haydar Babaya Selam' şiiri ve diğer Türkçe şiirleriyle ana dili dünya edebiyatının zirvelerine taşıdı ve şiirin sınır tanımadığını gösterdi." ifadelerini kullandı.

Şehriyar'ın ölüm yıldönümü olan 18 Eylül, İran Kültür Devrimi Yüksek Konseyi'nin kararıyla Fars Şiir ve Edebiyatı Ulusal Günü olarak adlandırılıyor.

Azerbaycan Türkü büyük bir şair olan Muhammed Hüseyin Behçet Tebrizi, Türk dünyasında halkın duygularını sade bir dille aktaran büyük bir ozan olarak kabul ediliyor. Şehriyar'ın hem Türkçe hem Farsça şiirleri, kültürler arasında bir köprü niteliği taşıyor.