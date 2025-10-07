Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Öğrencilerinden Gazze İçin Protesto

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (IUS) öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan ve İsrail'in saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu'na destek verdi.

IUS'ta farklı bölümlerde eğitim gören öğrenciler, Gazze'de İsrail'in soykırımının durdurulmasını ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yargılanmasını istedi.

Öğrenciler adına açıklama yapan Muhammed Affan Oklu, İsrail'in saldırılarında binlerce masum sivilin hayatını kaybettiğini, yüz binlerce insanın da yerinden edildiğini hatırlattı.

Gazze'de İsrail'in saldırılarında hiçbir suçu olmamasına rağmen çocukların, bebeklerin, kadınların ve yaşlıların bedel ödediğini vurgulayan Oklu, şu ifadeleri kullandı:

"Uluslararası hukuk ve insan hakları ilkeleri, sivillerin korunmasını açıkça emretmektedir. Ne var ki bugün, bu temel ilke göz göre göre çiğnenmekte, insanlığın ortak vicdanı tarihin en ağır sınavlarından birinden geçmektedir. Tıpkı 30 yıl önce, bugün yaşadığımız Bosna coğrafyasında yaşandığı gibi. Bizler, kimden ve nereden gelirse gelsin, mazlumlara yönelik saldırıları reddediyor, adaletin, merhametin ve barışın hakim olduğu bir gelecek için sesimizi yükseltiyoruz. Filistin halkının yanında durmak, sadece siyasi bir tavır değil, ahlaki bir sorumluluktur."

Küresel Sumud Filosu'nun başarıya ulaştığını söyleyen Oklu, "Bu haykırışa Bosna Hersek'ten, üniversitemizden gönüllü olarak katılan Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Muhammed Huzeyfe Küçükaytekin, katil İsrail'in Gazze üzerinde kurmuş olduğu kuşatmaya açılan 'umut tünelinin' öncülerinden olup ablukayı kırmış, umudumuzu, heyecanımızı ve mücadelemize olan inancımızı artırmıştır." diye konuştu.

Aynı açıklamayı Muhammed Adilovic de İngilizce olarak yaptı.