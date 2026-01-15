Haberler

TDV'nin uluslararası burs programları başvuruları başladı

TDV'nin uluslararası burs programları başvuruları başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TDV, Türkiye'de eğitim almak isteyen uluslararası öğrencilere yönelik burs programlarına dair başvuruları açtı. Adaylar, çeşitli imamat ve ilahiyat alanlarında eğitim için başvuruda bulunabilecek.

Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) Diyanet Bursları kapsamında Türkiye'de eğitim alma imkanı sağlayan uluslararası burs programlarına yönelik başvurular başladı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı işbirliğiyle yürütülen TDV uluslararası burs programları, uluslararası Anadolu imam hatip liseleri ve ilahiyat fakültelerinde eğitim görmek isteyen öğrencilere, nitelikli ve kapsamlı bir eğitim imkanı sunuyor.

TDV'nin "Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi", "Uluslararası İlahiyat Lisans" ve "Uluslararası İlahiyat Lisansüstü" burs programlarından yararlanmak isteyen uluslararası öğrenciler, bu programlara başvuru yapabilecek.

Başvurular, 28 Şubat'a kadar "diyanetburslari.tdv.org" internet adresi üzerinden alınacak.

Adaylar, başvuru şartları, değerlendirme süreci ve programlara ilişkin detaylı bilgilere de aynı internet sitesi üzerinden ulaşabilecek.

Kaynak: AA / Fırat Taşdemir - Güncel
Voleybolcu Derya Çayırgan'ın da aralarında olduğu 13 kişi uyuşturucu soruşturmasında gözaltında

İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı iddia edilen voleybolcu gözaltında
Türkiye'nin yanı başında operasyon için düğmeye basıldı! Siviller bölgeden boşaltılıyor

Türkiye'nin yanı başında dev hazırlık! Operasyon artık an meselesi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Safaride 2 Türk'ün öldürüldüğü saldırıdan kurtulan tanık konuştu

Afrika'da 2 Türk'ün öldürüldüğü saldırıdan kurtulan tanık konuştu
Baba, kızını ilk buluşmaya hazırladı

Ezber bozan hareket! Kızını ilk buluşmaya hazırladı
Mourinho'nun Porto mağlubiyeti sonrası söyledikleri hayrete düşürdü

Mağlubiyet sonrası söyledikleri hayrete düşürdü
Yasak aşk iddiasında adı geçen voleybolcu, 'Telefonunuzdaki en ünlü kim?' sorusuna İmamoğlu yanıtını vermiş

Türkiye'nin konuştuğu voleybolcu, o soruya İmamoğlu yanıtını vermiş
Safaride 2 Türk'ün öldürüldüğü saldırıdan kurtulan tanık konuştu

Afrika'da 2 Türk'ün öldürüldüğü saldırıdan kurtulan tanık konuştu
Genç futbolcu Galatasaray'ı karıştırdı

Genç futbolcu Galatasaray'ı karıştırdı
Osimhen, Nijerya'yı ikiye böldü: 118'de çıkan karar bomba

Osimhen ülkeyi ikiye böldü: 118'de çıkan karar olay oldu