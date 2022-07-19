Uluslararası Nelson Mandela Günü'nde Konserve Kutularından Mandela Portresi Yapıldı - Haberler

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Uluslararası Nelson Mandela Günü'nde Konserve Kutularından Mandela Portresi Yapıldı

Xinhua - Güncel
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Uluslararası Nelson Mandela Günü'nde Konserve Kutularından Mandela Portresi Yapıldı

CAPE TOWN, 19 Temmuz (Xinhua) -- Güney Afrika'nın başkenti Cape Town'da Uluslararası Nelson Mandela Günü vesilesiyle Nelson Mandela'nın bir mozaik portresini oluşturmak için konserve kutularını kullanan insanlar, 18 Temmuz 2022.

CAPE TOWN, 19 Temmuz (Xinhua) -- Güney Afrika'nın başkenti Cape Town'da Uluslararası Nelson Mandela Günü vesilesiyle Nelson Mandela'nın bir mozaik portresini oluşturmak için konserve kutularını kullanan insanlar, 18 Temmuz 2022. Güney Afrika hükümeti ve vatandaşları, Uluslararası Nelson Mandela Günü'nü yerel topluluklara yardım ederek kutladı. (Fotoğraf: Xabiso Mkhabela/Xinhua)

Xinhua / Güncel

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