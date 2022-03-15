Uluslararası İyilik Ödülleri Töreni
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Uluslararası İyilik Ödülleri programı Yusuf İslam'ın gönderdiği video mesaj Ödül töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ahmet Aydemir'e ödülünün verilmesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ali Önder'e ödülünün verilmesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından...
Uluslararası İyilik Ödülleri programı
Yusuf İslam'ın gönderdiği video mesaj
Ödül töreni
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ahmet Aydemir'e ödülünün verilmesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ali Önder'e ödülünün verilmesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Gamze Özçelik'e ödülünün verilmesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Sıraj Wahhaj'a ödülünün verilmesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Vefa Sosyal Destek Gruplarına ödülünün verilmesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Diyarbakır annelerine ödülünün verilmesi
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye takdimi
Hatıra fotoğraf çekimi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Uluslararası İyilik Ödülleri" programına katıldı.