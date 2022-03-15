Uluslararası İyilik Ödülleri Töreni - Haberler

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Uluslararası İyilik Ödülleri Töreni

AA - Güncel
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Uluslararası İyilik Ödülleri programı Yusuf İslam'ın gönderdiği video mesaj Ödül töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ahmet Aydemir'e ödülünün verilmesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ali Önder'e ödülünün verilmesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından...

Uluslararası İyilik Ödülleri programı

Yusuf İslam'ın gönderdiği video mesaj

Ödül töreni

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ahmet Aydemir'e ödülünün verilmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ali Önder'e ödülünün verilmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Gamze Özçelik'e ödülünün verilmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Sıraj Wahhaj'a ödülünün verilmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Vefa Sosyal Destek Gruplarına ödülünün verilmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Diyarbakır annelerine ödülünün verilmesi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye takdimi

Hatıra fotoğraf çekimi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Uluslararası İyilik Ödülleri" programına katıldı.

Uluslararası İyilik Ödülleri Töreni

Uluslararası İyilik Ödülleri Töreni

Uluslararası İyilik Ödülleri Töreni

AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Gamze Özçelik, cumhurbaşkanı, Yusuf İslam, Güncel, Haberler

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