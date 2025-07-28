Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nde Fotoğraf Ödülleri Sahiplerini Buldu

Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nde Fotoğraf Ödülleri Sahiplerini Buldu
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Büyükçekmece Belediyesi'nin düzenlediği Uluslararası Güler Ertan Fotoğraf Yarışması'nın ödülleri, ülkemizden ve dünya genelinden 412 fotoğrafçının katılımıyla verildi. Rukiye Erşahin, FIAP Altın Madalya'nın sahibi oldu. Sergi 2 Ağustos'a kadar ziyaret edilebilecek.

Büyükçekmece Belediyesi tarafından bu yıl 28. kez düzenlenen "Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali" kapsamında Uluslararası Güler Ertan Fotoğraf Yarışması'nın ödülleri verildi.

Büyükçekmece Belediyesi, Büyükçekmece Fotoğraf Derneği (BÜFOD) işbirliği ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) ve FIAP yarışma yönergelerine uygun olarak yürütülen yarışmada dereceye giren fotoğraflar, Büyükçekmece Belediyesi Dumlupınar Salonu'nda sanatseverlerle buluştu.

Yarışmaya bu yıl dünyanın dört bir yanından 412 fotoğrafçı, toplamda 1542 eserle katıldı.

"Dijital (Sayısal) Renkli" ve "Siyah-Beyaz" kategorilerinde düzenlenen yarışmada, FIAP Altın Madalya'yı Türkiye'den Rukiye Erşahin, FIAP Gümüş Madalya'yı Burak Türk, FIAP Bronz Madalya'yı Hindistan'dan Imon Das kazandı.

FIAP Mansiyon ödülüne ise Türkiye'den Hanifi Koç, Ömer Şenyuva, Umut Can Karahasanoğlu ve Mahmut Yunusoğlu, İspanya'dan Pedro Luis Ajuriaguerra ve Myanmar'dan Ye Ko değer görüldü.

Bu yıl "En İyi Fotoğrafçı" ise FIAP Bronz Madalya'yı da alan Imon Das seçildi.

Sergi kapsamında ayrıca koleksiyoner Hilmi Nakipoğlu'nun yıllar boyunca bir araya getirdiği nostaljik fotoğraf makinelerinden oluşan kapsamlı bir koleksiyon da ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Dünyanın farklı noktalarından gelen dikkati çekici ve özgün fotoğraflar, 2 Ağustos'a kadar görülebilir.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel
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