Sakarya Üniversitesi (SAÜ) İletişim Fakültesince TÜBİTAK ve Adapazarı Belediyesi işbirliğiyle bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Uluslararası İletişim Bilimleri Sempozyumu" tamamlandı.

"İletişim Bilimleri Bağlamında Göç ve Göç Politikaları" temasıyla SAÜ Turgut Özal Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen sempozyumda 2 gün boyunca göçün ekonomik, siyasi, hukuki, kültürel ve diğer boyutları ele alındı, 114 akademisyen tarafından 17 farklı oturumda 79 bildiri sunuldu.

Sempozyumun ikinci gününde "Sığınmacı ve Düzensiz Göçmen Haberciliğinde Etik Sorunlar" oturumunda konuşan Üsküdar Üniversitesi Rektör Danışmanı ve Gazetecilik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Süleyman İrvan, sığınmacı ve düzensiz göçmen durumunun önemli bir haber konusu olduğunu söyledi.

İrvan, göç konusunda medya kuruluşlarında uzmanlaşmış muhabir bulunmadığını dile getirerek, Türkiye'de göçün ciddi bir haber konusu olduğunu, medyanın bu konuda uzmanlaşması gerektiğini anlattı.

Sığınmacı ve düzensiz göçmen haberlerinde nefret söyleminin yaygın olduğu görüşünü paylaşan İrvan, "Nefret söyleminin bildiğim kadarıyla bir cezası yok ama ciddi bir sorun, özellikle medya açısından. Nefret söyleminin problemi nefret suçuna yol açabilmesi. Nefret söylemi bir süre sonra nefret suçuna dönüşüyor. Yani bir kişiye tanıdığından değil, sırf etkin kimliğinden, bir özelliği nedeniyle şiddet uyguluyor, öldürüyor, nefret suçu işliyor." diye konuştu.

Sığınmacı ve düzensiz göçmenlerle ilgili haber yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlardan bahseden İrvan, konuşmasının ardından katılımcıların sorularını cevapladı.