Uluslararası Hava Kuvvetleri Gazze'ye Yardım İkmalinde Bulundu

GAZZE, 17 Ağustos (Xinhua) -- Ürdün Silahlı Kuvvetleri, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Belçika, Fransa, İtalya ve Singapur hava kuvvetlerinin katılımıyla cuma günü bir hava ikmali gerçekleştirerek yaklaşık 82 ton gıda ve yardım malzemesini Gazze'ye teslim etti.