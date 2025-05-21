Uluslararası Giresun Aksu Festivali Coşku ile Devam Ediyor

Uluslararası Giresun Aksu Festivali Coşku ile Devam Ediyor
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Giresun Kalesi'nde düzenlenen halk oyunları gösterileri ve yerel sanatçıların konserleriyle Uluslararası Giresun Aksu Festivali renkli bir atmosferde sürüyor. Festival, 21-23 ve 25 Mayıs 2025 tarihlerinde yapılacak etkinliklerle sona erecek.

(GİRESUN) - Uluslararası Giresun Aksu Festivali, Giresun Kalesi'nde düzenlenen halk oyunları gösterileri ve yerel sanatçıların sahne almasıyla renkli ve coşkulu bir atmosferde devam etti.

Aksu festival sahasında yapılan ana kutlamanın ardından Kale'ye taşınan etkinlikler kapsamında yerel sanatçılar konserler verdi, halk oyunları gösterileri sahnelendi.

Hava şartlarının da elverişli olmasıyla birlikte katılımın yoğun olduğu Kale'deki etkinliklerde vatandaşlar zaman zaman yerel sanatçıların birbirinden güzel eserlerine eşlik etti.

Festival programı, 21-22-23 ve 25 Mayıs 2025 tarihlerinde yapılacak etkinliklerle birlikte sona erecek.

Kaynak: ANKA / Güncel
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