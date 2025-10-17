Haberler

Uluslararası Felsefi Filmler Festivali Ankara'da Başladı

Uluslararası Felsefi Filmler Festivali Ankara'da Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinema Felsefe Derneği ve Sinefilozofi Dergisi işbirliğiyle düzenlenen ikinci Uluslararası Felsefi Filmler Festivali, 'oyun felsefesi, ironi ve mizah' temasıyla Ankara'da başladı. Festivalde film gösterimlerinin yanı sıra paneller ve atölye çalışmaları da gerçekleştiriliyor.

Sinema Felsefe Derneği ve Sinefilozofi Dergisi işbirliğiyle bu yıl ikincisi düzenlenen "Uluslararası Felsefi Filmler Festivali", Ankara'da "oyun felsefesi, ironi ve mizah" temasıyla felsefe ve sinemaseverleri bir araya getiriyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü destekleriyle Kült Kavaklıdere'de dün başlayan festivalde, film gösterimlerinin yanı sıra söyleşiler, paneller ve atölye çalışmaları yer alıyor.

Festival Başkanı Prof. Dr. Serdar Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk festivalin İstanbul'da yapıldığını anımsatarak, "1. Uluslararası Felsefi Filmler Festivali yine bir tema ekseninde geçti. Vivaldi'nin 'dört mevsim'i eşliğinde dört filmi izledik, analiz ettik. Bu yıl ise Ankara'da ikinci festivalimizi gerçekleştiriyoruz." dedi.

Festivalin bu yılki temasının "oyun felsefesi, ironi ve mizah" olduğunu aktaran Öztürk, "Oyun, mizah, ironi kavramlarını 4 yabancı ve 4 Türk filmi eşliğinde hem izleyeceğiz hem de izledikten sonra paneller ve atölye çalışmalarıyla derinlemesine analiz edeceğiz. Bir oyunsal ortam ve oyun dünyasını bu çerçevede düşünmeye, konuşmaya gayret edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Öztürk, festivalde Rusya, Fransa ve Kazakistan gibi ülkelerden filmlerin yer aldığını belirterek, "Şahnazarov'un 'Sıfır Kenti' filmi Türk seyircilerinin yeni tanıştığı bir film. Aynı zamanda 'Yellow Cat' adlı Kazakistan filmi de gösterimde. Türk filmlerinden ise 'Gölge Oyunu'nu yeniden sinema salonlarında gösteriyoruz. Ayrıca Tolga Karaçay'ın 'Psychotherapy' adlı filmini de dün gösterdik ve onun üzerinde ayrıntılı tartışmalar gerçekleştirdik." diye konuştu.

"Filmi sadece izlemiyoruz, onun dünyasına giriyoruz"

Öztürk, "Festivallerde genelde film izlenir ve ardından salon terk edilir. Bizde ise her gösterimin ardından akademisyenler, yönetmenler ve sanatçılarla derin tartışmalar yapılıyor, izleyiciler de katılıyor. Böylece filmi sadece izlemiyoruz, onun dünyasına giriyoruz, içselleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Filmleri genel olarak ticari, felsefi ve melez olmak üzere üç grupta değerlendirdiğini belirten Öztürk, melez filmlerin hem derin düşünsel katmanlar barındırdığını hem de yalın bir anlatıma sahip olduğunu söyledi. Öztürk, "Selvi Boylum Al Yazmalım"ın bu türün iyi bir örneği olduğunu dile getirdi.

Festivalin yoğun ilgiyle başladığına dikkati çeken Öztürk, "Ankara'daki ve diğer şehirlerdeki izleyicileri bu şenliğimize davet ediyorum. Burada kendilerine dair sorular soracakları ve cevaplarını alacakları olağanüstü şeyler bulabilirler." değerlendirmesinde bulundu.

Festival, 19 Ekim'de sona erecek.

Kaynak: AA / Fatma Nur Candan - Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yanlış duymadınız! Lamine Yamal artık imza atamayacak

Yanlış duymadınız! Yamal artık imza atamayacak
200 liranın üstünde imzası olan eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı tutuklandı

200 liranın üstünde imzası olan başkan yardımcısı tutuklandı
Yaşlı adam, beslediği hayvan tarafından öldürüldü

Beslediği hayvan, yaşlı adamın sonu oldu
Siyasi partileri ziyaret eden Yasemin Minguzzi DEM Parti'yi es geçti

Ahmet Minguzzi'nin annesi TBMM'de! Es geçtiği tek parti var
Yanlış duymadınız! Lamine Yamal artık imza atamayacak

Yanlış duymadınız! Yamal artık imza atamayacak
Melek Mosso ve Serkan Sağdıç anlaşmalı olarak boşandı

İki yıllık evlilik tek celsede sona erdi!
Türk oyuncuyu Romanya Milli Takımı'na davet ettiler

Türk oyuncuyu başka bir milli takıma davet ettiler
Lise eğitiminin yeniden yapılandırılmasına ilişkin rapor Erdoğan'a sunuldu

Milyonlarca öğrenci merakla bekliyor! Rapor Erdoğan'a sunuldu
Kalp krizi sonrası ilk gelişme! Fatih Ürek'le ilgili umut veren detay

Yoğun bakımda yaşam savaşı veren Fatih Ürek'ten yeni haber
Kurtulmuş kürsüden Kürtçe çağrı yaptı, aynı mesaj TBMM hesabından da paylaşıldı

Kimse beklemiyordu! Açılışı Kürtçe sözlerle yaptı
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem hakkındaki iddialara son nokta konuldu

Herkes o iddiayı konuşuyordu! Test sonuçları belli oldu
Bursa'nın suyu tamamen bitti! Barajlar sıfırı gördü

3 milyon nüfuslu kentimizin suyu bitti! İbre sıfırda
Memurun fazla mesai ücreti belli oldu

Memur maaşında bir kaleme zam geldi! İşte yeni yılda ödenecek tutar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.