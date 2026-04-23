Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Birol: "Tarihteki En Büyük Enerji Güvenliği Tehdidiyle Karşı Karşıyayız"

Birol, CNBC'nin Singapur'da düzenlediği bir etkinliğe çevirim içi katıldı. Birol, "Bugün itibarıyla günde 13 milyon varil petrol kaybettik ve hayati öneme sahip emtialarda büyük kesintiler var" ifadelerini kullandı. İran'daki savaş ve Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmasının "şimdiye kadar görülmüş en büyük enerji krizine" yol açacağını belirterek, hükümetlerin alternatif enerji kaynaklarıyla dayanıklılıklarını artırmaları gerektiğini belirtti.

"Öncelikle nükleer enerjinin ivme kazanmasını bekliyorum. Yenilenebilirler, güneş, rüzgar ve diğerleri, çok güçlü büyüyecek. Elektrikli araçların da bundan fayda sağlayacağını düşünüyorum" diyen Birol, alternatif fosil yakıtların da yeniden gündeme gelebileceğini belirtti. Birol, "Bazı ülkelerde, özellikle Asya'daki büyük ekonomilerde kömürün de yeniden yükselişe geçmesini bekliyorum" dedi."

IEA Başkanı Birol, "Avrupa jet yakıtının yaklaşık yüzde 75'ini Orta Doğu'daki rafinerilerden sağlıyor ve bu şu anda neredeyse sıfıra indi. Avrupa şimdi bunu ABD ve Nijerya'dan temin etmeye çalışıyor. Eğer Avrupa'ya ek ithalat sağlayamazsak ciddi zorluklar yaşayacağız" dedi. Birol, "Öncelikle Boğaz'ın açılmasını ve rafineri ihracatının yeniden başlamasını umuyorum, ancak Avrupa'da hava yolculuğunu azaltmaya yönelik önlemler almamız da gerekebilir" ifadesini kullandı.

Savaş öncesinde her gün ortalama 20 milyon varil petrol ve petrol ürünü taşınan kritik deniz yolu, şu anda İran ve ABD'nin gemi geçişine izin vermemesi nedeniyle "çifte abluka" altında bulunuyor.

32 üyeli IEA, küresel enerji arzındaki kesintinin etkilerini hafifletmek amacıyla mart ayında acil stoklardan 400 milyon varil petrolü piyasaya sürme kararı aldı. Birol, nisan başında yaptığı açıklamada, ajansın ikinci bir rezerv salımını değerlendirebileceğini ancak bunun krizi çözmekten ziyade geçici bir rahatlama sağlayacağını söylemişti.

Kaynak: ANKA