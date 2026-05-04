Uluslararası Denizcilik Örgütü'nden Hürmüz Boğazı Yakınındaki Gemilere Azami Dikkat Çağrısı

LONDRA, 4 Mayıs (Xinhua) -- Uluslararası Denizcilik Örgütü, ABD'nin bölgede mahsur kalan gemilerin boğazdan çıkışına "refakat etme" operasyonu başlatacağına ilişkin haberlerin ardından, Hürmüz Boğazı yakınlarında faaliyet gösteren gemilere "azami dikkati" elden bırakmama çağrısında bulundu.

Örgüt sözcüsü Xinhua'ya yaptığı yazılı açıklamada, "Haberleri duyduk, ancak konuyla ilgili daha fazla bilgi sahibi değiliz. Bölgedeki gemilere azami dikkatle hareket etme çağrısı yapmaya devam ediyoruz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump pazar günü yaptığı açıklamada, pazartesi günü başlatacakları operasyon kapsamında, bölgede mahsur kalan gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine "refakat edeceklerini" söylemişti.

İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaş yönetiminden sorumlu birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargahı'ndan pazartesi günü yapılan açıklamada ise, "Herhangi bir yabancı silahlı gücün, özellikle de saldırgan ABD ordusunun, Hürmüz Boğazı'na yaklaşmaya veya girmeye kalkışması halinde saldırıya uğrayacağı uyarısında bulunuyoruz" denildi.

İngiltere Deniz Ticaret Örgütü pazartesi günü yaptığı açıklamada, ABD'nin gemilerin geçişine yardımcı olmak üzere Hürmüz Boğazı'ndaki Deniz Trafik Ayırım Düzeni'nin güneyinde kalan bölgede güçlendirilmiş bir güvenlik bölgesi oluşturduğunu teyit etti.

Öte yandan örgüt, bölgede devam eden askeri faaliyetler nedeniyle deniz güvenliği tehdit seviyesinin "kritik" düzeyde olmaya devam ettiği uyarısında da bulundu.

Kaynak: Xinhua
