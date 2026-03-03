Uluslararası Demokratlar Birliği, Bakü'de iftar programı düzenledi

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Azerbaycan Bölge Başkanlığınca Bakü'de iftar programı düzenlendi.

UID Azerbaycan Bölge Başkanı Cengiz Aygör'ün ev sahipliğindeki programa Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bakü Temsilcisi Büyükelçi Ufuk Turganer, Yeni Azerbaycan Partisi (YAP) Genel Başkan Yardımcısı Tahir Budagov, AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, UID Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Akkoç, farklı sektörlerden davetliler ve Azerbaycan'daki UID üyeleri katıldı.

İftar programında, Azerbaycan'da eğitim gören Türk öğrenciler ile şehit aileleri de yer aldı.

Büyükelçi Akgün etkinlikte yaptığı konuşmada, bölgede yaşanan çatışma ve çalkantılara karşın Türkiye ve Azerbaycan'ın barış ve huzur içerisinde olduğunu söyledi.

Türkiye ile Azerbaycan'ın barış ve huzur içerisinde olmasında cumhurbaşkanları Recep Tayyip Erdoğan ve İlham Aliyev'in önemli rolü olduğunu vurgulayan Akgün, "Bu, kardeşlik ve dayanışmamızın mükemmel sonucudur." dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Ayrım da Azerbaycan'ın işgal döneminde yaşadığı sıkıntı ve mezalimlere değinerek artık tüm bunların geride kaldığını, toprakların kurtarıldığını belirtti.

Ayrım, Türk milletinin hafızaya sahip ve sabreden bir millet olduğuna dikkati çekerek, bunun meyvelerini de 2. Karabağ Savaşı'nda aldıklarını kaydetti.

Güney Kafkasya'da artık barış sürecinin yürütüldüğünü hatırlatan Ayrım, "Güçlü devletler sadece savaş kazanmaz, barışı da inşa eder. Azerbaycan, savaşta kazandığı zaferi barışla taçlandırıyor." ifadelerini kullandı.

YAP Genel Başkan Yardımcısı Budagov, bölgede yaşayan çatışmalara dikkat çekerek, bu ortamda Azerbaycan ve Türkiye'nin birlik ve dayanışmasının öneminin bir kez daha ortaya çıktığını vurguladı.

UID Azerbaycan Bölge Başkanı Aygör, UID ailesi olarak bulundukları her yerde birlik, beraberlik ve kardeşlikten yana olduklarını, gönüllerin birleşmesi ile mesafelerin kısalacağına, umutların büyüyeceğine ve yarınların daha güçlü inşa edileceğine inandıklarını söyledi.

Aygör, UID çatısı altında düzenledikleri kampanya kapsamında ihtiyaç sahibi 2 bin aileye gıda yardımında bulunduklarını dile getirdi.