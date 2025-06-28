Uluslararası Darıca Kısa Film Yarışması'na Hülya Koçyiğit Jüri Başkanı Oluyor

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Bu yıl 'Aile ve Yapay Zeka' temasıyla düzenlenen Uluslararası Darıca Kısa Film Yarışması'nın jüri başkanlığına Türk sinemasının efsane ismi Hülya Koçyiğit getirildi. Yarışma, toplumsal değerler ve teknoloji ilişkisini inceleyecek.

"Aile ve Yapay Zeka" teması ile bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Uluslararası Darıca Kısa Film Yarışması'nın jüri başkanı Hülya Koçyiğit oldu.

Darıca Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre yarışma, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteği, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ortaklığı ve Darıca Belediyesinin işbirliğiyle Darıca Kaymakamlığınca düzenleniyor.

Yarışma jürisine çok sayıda önemli filmde canlandırdığı karakterler ve unutulmaz performansları ile hafızalara kazınan, uluslararası pek çok ödüle sahip olan Türk sinemasının efsane ismi Hülya Koçyiğit başkanlık edecek.

Koçyiğit, program kapsamında sevenleri ve sinemacılar ile buluşarak tecrübelerini aktardığı söyleşi de gerçekleştirecek.

"Kısa filmler, sinemamızın zenginliğidir"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hülya Koçyiğit, kısa filmlerin Türk sineması için çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Kısa filmler, sinemamızın zenginliğidir. Bu zenginliğin desteklenmesini çok değerli buluyorum. Başvuru yapacak tüm sinemacılara başarılar diliyor ve izleyeceğim filmleri heyecan ile bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Toplumsal değerlerin sinemanın gücü ile beyazperdeye aktarılacağı yarışmada teknolojinin aile ilişkileri üzerindeki etkisi sinema dili ile anlatılacak ve geleneksel aile değerleri ile geleceğin teknolojik dünyası arasındaki denge sorgulanacak.

"Aile Yılı" kapsamında "Aile ve Yapay Zeka" temasıyla düzenlenecek yarışmaya başvurular, 15 Ağustos'ta sona erecek.

Kaynak: AA / Özlem Limon - Güncel
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