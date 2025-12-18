Haberler

UCM, iki yargıcının daha ABD yönetimi tarafından yaptırım listesine alınmasını kınadı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uluslararası Ceza Mahkemesi, ABD'nin yargıçlara uyguladığı yaptırımları kınadı ve bu durumun mahkemenin bağımsızlığına açık bir saldırı olduğunu belirtti. UCM yetkilileri, yaptırımlar nedeniyle ciddi mali kısıtlamalarla karşı karşıya kaldıklarını dile getirdi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), ABD yönetiminin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkındaki tutuklama emrine yönelik itirazları reddeden Temyiz Dairesindeki iki yargıca yaptırım uygulanması kararını kınadı.

UCM'nin internet sitesinde yayımlanan açıklamada, Gürcü yargıç Gocha Lordkipanidze ile Moğol yargıç Erdenebalsuren Damdin'in yaptırım listesine eklenmesi, mahkemenin tarafsızlığına yönelik açık bir saldırı olarak nitelendirilerek sert tepki gösterildi.

Açıklamada, yaptırımların taraf devletler tarafından verilen yetkiye dayanarak görev yapan tarafsız yargı kurumunun bağımsızlığına karşı açık saldırı olduğuna işaret edilerek, "Taraf devletler tarafından seçilen yargıçları ve savcıları hedef alan bu tür önlemler, hukukun üstünlüğünü zedeler. Yargı mensupları, hukuku uyguladıkları için tehdit edildiğinde risk altına giren, uluslararası hukuk düzeninin kendisidir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, yargıçlar, başsavcı ve başsavcı yardımcılarından oluşan 11 UCM yetkilisinin, ABD'nin yaptırımlarına tabi hale geldiği belirtildi.

Yargıçlar, mali işlemlerde ciddi kısıtlamalarla karşı karşıya

UCM yargıçları, daha önce basına verdikleri demeçlerde ABD yaptırımları nedeniyle bu ülkedeki mal varlıkları, bankacılık sistemi, kredi kartı ve bankalardaki SWIFT gibi mali işlemler konusunda ciddi kısıtlamalarla boğuştuklarını dile getirmişti.

UCM yönetimi, aralık ayının başındaki taraf devletler meclisi toplantılarında ABD yaptırımlarının kendilerini görevlerini ifa etmekten alıkoymayacağını ve kararlılıklarını etkilemeyeceğini vurgulamıştı.

Hollanda geçici hükümetinin başbakanı David Van Weel, X hesabından yaptığı paylaşımda ABD'nin iki yargıca yönelik son yaptırımlarını onaylamadıklarını belirterek, "Uluslararası mahkemeler, görevlerini özgürce yerine getirebilmelidir. Mahkemeyi ve personelini destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

UCM'nin 2018'de başlattığı inceleme

Filistin, 2018'de UCM'ye başvurarak "işgal altındaki Filistin topraklarının tamamında 13 Haziran 2014 tarihine kadar işlenen ve devamında işlenecek suçlar"ın soruşturulmasını istemişti.

Mart 2021'de UCM Başsavcısı, İsrail'e yaptığı bildirimde Filistin'de işlenen suçlara ilişkin yapılan ön incelemenin 13 Haziran 2014 ve sonrasını kapsadığını belirtmişti.

Mahkemeye üye 5 ülke, Güney Afrika, Bolivya, Bangladeş, Komorlar Birliği ve Cibuti, 17 Kasım 2023'teki talebinde İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları hakkında soruşturma açılmasını istemişti.

UCM Ön Dava Dairesi, 21 Kasım 2024'te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında Gazze'de sivillere karşı savaş suçu ve insanlığa karşı suçları işlemekten tutuklama emri çıkarmıştı.

İsrail, tutuklama emirlerine çeşitli defalar itiraz etmiş; Temyiz Dairesi, bu yıl 15 Aralık'taki kararında tutuklama emirlerinin kaldırılması talebini reddetmişti.

Kaynak: AA / Selman Aksünger - Güncel
Gram altın 6 bin TL sınırını aştı

Altın durdurulamıyor! Tarihi rekor kırdı
Gözaltına alınan Danla Bilic'den bomba paylaşım

Serbest bırakılan Danla Bilic'den bomba paylaşım
ABD'de uçak faciası: 5 kişi hayatını kaybetti

Havalimanına inerken çakıldı! Çok sayıda ölü var
Mahkeme, teğmenlerin kılıçlı yemin töreni için son sözü söyledi

Mahkeme, teğmenlerin kılıçlı yemin töreni için son sözü söyledi
Tarihin 'ilk tuvaleti' Afyonkarahisar'da keşfedildi

3 bin yıllık sürpriz! Tarihin 'ilk tuvaleti' o ilimizde bulundu
Sabah yürüyüşüne çıkan yaşlı kadın 31 öğrencinin hayatını kurtardı

Sabah yürüyüşüne çıkan yaşlı kadın 31 öğrencinin hayatını kurtardı
97 bin lira olan yoksulluk sınırı ile ilgili yorumu çok konuşulur

97 bin lira olan yoksulluk sınırı ile ilgili yorumu çok konuşulur
Ahırda bir garip olay! Videosu olmasa kimse inanmaz

Ahırda bir garip olay! Videosu olmasa kimse inanmaz
Aleyna Tilki, İrem Sak, Danla Bilic ve Senna Yıldız serbest bırakıldı

Aleyna Tilki, İrem Sak, Danla Bilic ve Senna Yıldız hakkında karar
2-0 geride olan Gençlerbirliği'nden 10 dakikada tarihi geri dönüş

Yok böyle maç! 2-0'dan 10 dakikada tarihi geri dönüş
Resmi Gazete'de yayımlandı! Hastanelerde enfeksiyon kontrol komiteleri kuruluyor

Hastanelerde yeni dönem başlıyor! Artık zorunlu olacak
Çin'deki otelde şok edici manzara: Oyun bağımlısı misafir çöp dağı bıraktı

İki yıl boyunca otelden çıkmadı, odaya girenlerin ağzı açık kaldı
Görüşmeler devam ederken iş dünyasından kritik asgari ücret mesajı

Görüşmeler devam ederken iş dünyasından kritik asgari ücret mesajı
Ünlülere uyuşturucu operasyonundan detaylar: Mümine Senna Yıldız'ın evinde aparat bulundu

Operasyondan yeni detaylar! Evinden aparat çıkan bir isim var
Bahçeli: İmralı'nın cezaevinden çıkma ve özgürlük talebi yok

Öcalan serbest kalır mı? Bahçeli'den sürece dair yeni çıkış
title