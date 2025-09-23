Uluslararası Ceza Mahkemesi Duterte'ye İddianame Hazırladı

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), eski Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'ye yönelik insanlığa karşı suç işlediği gerekçesiyle Savcılık Ofisinin hazırladığı iddianamede yer alan suçları açıkladı.

Savcılığın iddianamesindeki bilgilerin kamuoyuna açıklanabilir olanlarını içeren iddianamede, Duterte'nin devlet başkanlığı döneminde ve daha öncesinde Davao Belediye Başkanı olduğu süreçte işlenen cinayetlerle bağlantılı üç ayrı suçlama yer alıyor.

İddianamede, Duterte'nin, 1 Kasım 2011-16 Mart 2019 tarihlerinde dolaylı ya da yardım eden sıfatıyla dahil olduğu 49 farklı olayda en az 76 kişinin hayatını kaybetmesinde sorumlu olduğu ileri sürüldü.

Savcılık, öldürme ve öldürmeye teşebbüs suçlarından yargılanmasını talep ettiği Duterte hakkında "uyuşturucu satıcıları ve kullanıcıları dahil sözde suçlulara karşı cinayet de dahil olmak üzere şiddetli eylemlerin işlenmesi için talimat verdiği ve yetki tanıdığı" iddiasında bulundu.

Üç ayrı suçlama

İddianameye göre, Duterte hakkındaki ilk suçlama, 2013-2016 yıllarında Davao belediye başkanı olduğu dönemde 19 kişinin öldürülmesini, ikinci suçlama ise devlet başkanlığı döneminde 2016-2017'de "yüksek profil hedef" olarak belirlenen 14 kişinin öldürülmesini içeriyor.

Duterte'ye yöneltilen son suçlama, 2016-2018 yıllarında ülkenin en küçük siyasi ve idari birimi olan "Barangay"ın adıyla anılan operasyonlar kapsamında 43 kişinin öldürülmesi ve 2 kişinin öldürülmeye teşebbüs edilmesini ele alıyor.

UCM ve Filipinler'in "uyuşturucuyla savaş" operasyonları

UCM, Duterte'nin görev yaptığı 2016 ila 2022'de "uyuşturucuyla savaş" operasyonlarında işlendiği iddia edilen insanlığa karşı suçlar için Eylül 2021'de soruşturma yürütülmesine karar vermişti.

Ancak yılın sonlarına doğru Filipinler aynı iddiaları incelemiş ve son merci olarak UCM'nin yargı yetkisinin olmadığının öne sürülmesi üzerine, soruşturma askıya alınmıştı.

Filipinler, UCM'nin ön soruşturma başlatmasının ardından 17 Mart 2018'de mahkemenin kurucu anlaşması olan Roma Statüsü'nden çekilmişti.

UCM, 18 Temmuz 2023'te, soruşturmanın devamına karar vermişti.

Duterte, mart ayında Filipinler makamları tarafından UCM'nin çıkardığı tutuklama kararıyla gözaltına alınmıştı, halen Hollanda'daki UCM tesisinde tutuluyor.

Mahkemenin bugün başlaması planlanan duruşması, Duterte'nin avukatlarının müvekkillerinin yargılanacak durumda olmadığı yönündeki argümanlarını değerlendirmeleri için hakimlere zaman tanınması amacıyla ertelendi.

Filipinler makamları, 80 yaşındaki Duterte'yi, UCM'nin tutuklama emri doğrultusunda 12 Mart'ta Mahkemeye teslim etmişti.