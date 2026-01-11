Haberler

Çin'in Harbin Kentinde Üniversitelerin Ejderha Teknesi Yarışı Kıyasıya Mücadeleye Sahne Oldu

Güncelleme:
Çin'in Harbin kentinde düzenlenen ilk 'HIT-Cambridge-Oxford Kupası' Uluslararası Buzdan Ejderha Teknesi Yarışı'na Oxford ve Cambridge gibi dünyaca ünlü üniversitelerin takımları katıldı.

HARBİN, 11 Ocak (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'de düzenlenen "HIT-Cambridge-Oxford Kupası" Uluslararası Buzdan Ejderha Teknesi Dostluk Yarışı'nda yarışan Cambridgeli öğrenciler, 10 Ocak 2026.

İlk kez düzenlenen "HIT-Cambridge-Oxford Kupası" Buzdan Edjerha Teknesi Uluslararası Dostluk Yarışı, Çin'in "buz kenti" olarak bilinen Harbin kentinde gerçekleştirildi. Yarışa Oxford, Cambridge, Harbin Teknoloji Enstitüsü (HIT) ve Hong Kong ile Makao'daki üniversitelerden olmak üzere 14 takım katıldı. (Fotoğraf: Xinhua)




