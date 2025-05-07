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Uluslararası Balkan Üniversitesi ve Sante Plus Grubu'ndan Sağlık Alanında İşbirliği

Uluslararası Balkan Üniversitesi ve Sante Plus Grubu'ndan Sağlık Alanında İşbirliği
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Uluslararası Balkan Üniversitesi (IBU) ve Sante Plus Grubu, Üsküp'te imzalanan protokolle sağlık alanında stratejik ortaklık kurdu. Bu işbirliği ile geleceğin sağlık profesyonellerinin uluslararası standartlarda eğitilmesi hedefleniyor.

Uluslararası Balkan Üniversitesi (IBU) ve Kuzey Makedonya'da faaliyet gösteren Sante Plus Grubu arasında sağlık alanında işbirliği protokolü imzalandı.

Protokol, Üsküp'te düzenlenen törende IBU Rektörü Prof. Dr. Lütfi Sunar ve Sante Plus Grubu'nun sahibi Bilal Kara'nın katılımıyla imzalandı.

İşbirliği çerçevesinde, iki kurum arasında stratejik ortaklık kurularak geleceğin doktorları ve sağlık profesyonellerinin uluslararası standartlarda eğitilmesi amaçlanıyor.

IBU'nun yalnızca akademik bilgiyle yetinmeyip, öğrencilere uygulamalı deneyim ve profesyonel mentörlük de sunduğunu belirtti.

Sunar, bu işbirliğinin üniversitenin sağlık alanındaki vizyonunu güçlendireceğini vurguladı.

Sante Plus Grubu sahibi Bilal Kara da IBU ile ortaklık yapmaktan memnuniyet duyduklarını ifade ederek, bu adımın ülkedeki genç yeteneklerin desteklenmesine ve sağlık sistemine katkı sunmasına imkan sağlayacağını kaydetti.

Kaynak: AA / Dzihat Aliju - Güncel
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