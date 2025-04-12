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Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali'nde 'Tanrının Üç Yüzü' Oyununu Büyük İlgiyle İzledi

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Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen 12. Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali'nde Ales Kurt'un yazıp yönettiği 'Tanrının Üç Yüzü' adlı oyun, Ahmet Vefik Paşa Tiyatrosu'nda sergilendi. Bosna Hersek-Tuzla Ulusal Tiyatrosu oyuncularının performansı büyük beğeni topladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nce bu yıl 12'ncisi düzenlenen "Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali"nde "Tanrının Üç Yüzü" adlı oyun izleyicisiyle buluştu.

Ales Kurt'un kaleme aldığı ve yönettiği oyun, Ahmet Vefik Paşa Tiyatrosu'nda sahnelendi.

Bosna Hersek-Tuzla Ulusal Tiyatrosu oyuncuları Boris Balta, Sinisa Udovicic, Adnan Omerovic, Mirza Pinjic, Irma Zukic, Elma Stalic, Ivana Perkunic Mesalic, Edis Zilici ve Elmir Krivalic'in sergilediği performans sanatseverlerden tam not aldı.

Gecenin sonunda tiyatroseverleri selamlayan oyuncular uzun süre alkışlandı.

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Kaynak: AA / Fatma Nur Söğütlü - Güncel
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