Uluslararası Akdeniz Tiyatro Ödülleri Antalya'da Sahiplerini Buluyor

Antalya'da, Uluslararası Akdeniz Tiyatro Ödülleri, Kepez Belediyesi ve Tiyatro Gazetesi işbirliğinde yarın düzenlenecek törenle sahiplerine verilecek.

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Modern Sanatlar Galerisi'nde düzenlenen basın toplantısında, "Uluslararası Akdeniz Tiyatro Ödülleri" töreninin ilkini yarın gerçekleştireceklerini söyledi.

Uluslararası Akdeniz Tiyatro Ödül töreninin Kepez'e ve Antalya'ya değer katacağını belirten Kocagöz, sanat ve kültüre çok önem verdiklerini, kültürün o şehrin hafızası olduğunu dile getirdi.

Bu anlayışla Kepez'de kültür ve sanata büyük yatırım yaptıklarını, sanatın sesini daha gür duyurmak için yeni adımlar attıklarını vurgulayan Kocagöz, şöyle devam etti:

"Tiyatro, toplumun vicdanıdır. Tiyatro, insanı insana anlatır, sorunları görünür kılar, yarınlara umut aşılar. Kepez Belediyesi olarak kurduğumuz Kepez Kent Tiyatrosu da bu yolculuğun en önemli adımlarından biridir. Amacımız yalnızca sahne açmak değil genç yeteneklere yol göstermek, halkımızı tiyatroyla buluşturmak ve Kepez'i sanatın güçlü bir durağı haline getirmektir. Yarın akşam '7 ülke, 7 şehir' sloganıyla yola çıkıyoruz. Amacımız bir yarışı sahnelemek değil sanatın evrensel diliyle barışı, sevgiyi ve kardeşliği hep birlikte haykırmak."

Kocagöz, törende Kuzey Makedonya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Özbekistan, Mısır, Kahramanmaraş, Mersin, Adana ve Hatay'dan önemli konuklar olacağını dile getirdi.

"Makedonya'da çok büyük ve modern bir Türk tiyatrosu inşa ediyoruz"

Kuzey Makedonya Kültür ve Turizm Bakanı Zoran Lyutkov da 9 yaşından beri tiyatroyla ilgilendiğini belirterek, tiyatronun içinde yer almanın her zaman kendisine güzel hissettirdiğini söyledi.

Daha fazla tiyatro festivali düzenlemek gerektiğini ifade eden Lyutkov, "Makedonya'da çok büyük ve modern bir Türk tiyatrosu inşa ediyoruz. 2026'da bunu gerçekleştirebileceğimiz için çok mutluyum." diye konuştu.