ULUSLARARASI AKADEMİSYENLER ALANYA'DA

Avrupa ülkeleriyle Alanya arasında eğitim köprüsü oluşturmak amacıyla düzenlenen 'International Week' etkinliği, Alanya HEP Üniversitesi'nde başladı. 17 farklı ülkeden 55 üniversitenin yönetici ve akademisyenlerinin katıldığı etkinlik, 13 Mayıs'ta sona erecek. Dünyanın çeşitli üniversitelerinde çalışan akademik ve idari personelinin davet edildiği etkinlikte, Alanya'nın tarihi yerleri ve doğa güzellikleri, etkinlik süresince yabancı misafirlere tanıtılacak. Etkinlikte 5 gün boyunca konferanslar, sunum ve atölye çalışmaları gerçekleştirilecek. Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi, Şebnem Köseoğlu Konferans Salonu'ndaki açılış törenine, Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel, Türkiye Ulusal Ajans Uzmanlarından Hüseyin Özdemir, Bünyamin Ünal Uzun, Alanya İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Erdoğan, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Kerem Sidar, Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Erasmus Koordinatörü Öğr. Gör. Gülsiye Bıçak akademisyen ve öğrenciler katıldı.

'ULUSLARARASI EĞİTİMDE MARKA OLMAK İSTİYORUZ'

Etkinliğin açılış konuşmasını, Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi (HEP) Rektör Vekili Prof. Dr. Ebru Gülbuğ Erol yaptı. Etkinliğin eğitim alanında Avrupa üniversiteleriyle Alanya arasında köprü oluşturacağını söyleyen Prof. Dr. Ebru Gülbuğ Erol, Alanyamız, kültürü, doğası, turizmi ve tarımı ile ülkemizin güzide kentlerindendir. Tarım ve turizm alanında lokomotif bir kent olan Alanya'nın, eğitim alanında da uluslararasılaşmasını, Avrupa ile bütünleşmiş halinde markalaşmasını istiyoruz. 'International Week' etkinliğini bu kapsam ve amaç doğrultusunda düzenledik. Etkinliğimize 17 ülkeden 55 üniversite, 88 akademisyen ve yönetici katıldı. Kentimize gelen yabancı misafirlerimizin Alanya'ya olan ilgisi bizleri çok mutlu etti. Bu çabamızda yanımızda olan, bizlere destek olan Türkiye Ulusal Ajansı'na, Alanya Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel'e çok teşekkür ederim dedi. 17 FARKLI ÜLKEDEN 55 FARKLI EĞİTİM KURUMU

Alanya HEP Üniversitesi Erasmus Koordinatörü Anna Maria Bielecka, etkinliğin hem ulusal hem de uluslararası eğitimde fırsatlar yaratacağının altını çizdi. Üniversitenin düzenlediği ilk uluslararası hafta olduğunu kaydeden Bielecka, Etkinliğimize, Romanya, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Litvanya, Hırvatistan, Slovakya, Slovenya, İspanya, Birleşik Krallık, Fransa, Bulgaristan, Almanya, Macaristan, Makedonya, İtalya, Pakistan ve Portekiz'den 55 farklı eğitim kurumunun 88 temsilcisi katıldı. Viva la Türkiye International Week by Alanya HEP University, kurumumuzun düzenlediği ilk uluslararası haftadır. Bu etkinliğin amacı, uluslararasılaşma fikrini teşvik etmek, uluslararası işbirliğini güçlendirmek ve yeni ortaklık ağları kurmaktır. Erasmus+ Programındaki değişiklikler ve yeniliklerle ilgili çeşitli konuları tartışmak için bu etkinliğimiz mükemmel bir fırsat oldu. Erasmus+ hareketliliği Avrupa Birliği'nin en popüler eylemidir. Bu evrensel olarak olumlu ve zenginleştirici olarak görülen bir deneyimdir. Erasmus+ Programı, kapsayıcı ve diğer kültürlere karşı misafirperver olmamıza yardımcı olur. Alanya HEP Üniversitesi'nin temel eğitim hedefi, öğrencilerimize öğrenim gördükleri alanda en ileri niteliklerin yanı sıra, onları geleceğin dünyasında başarılı kılacak bilgi ve becerileri kazandırmaktır diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel