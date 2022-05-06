Uluslararası Af Örgütü savaş suçlarına ilişkin basın toplantısı düzenledi - Haberler

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Uluslararası Af Örgütü savaş suçlarına ilişkin basın toplantısı düzenledi

AA - Tayyib Hoşbaş - Güncel
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Uluslararası Af Örgütü Kiev'de, Rus askeri güçlerinin Ukrayna'da işlediği savaş suçlarını belgeleyen "O Geri Gelmeyecek: Kiev Oblastı'nın Kuzeybatı Bölgelerinde Savaş Suçları" bulgularına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Uluslararası Af Örgütü Kiev'de, Rus askeri güçlerinin Ukrayna'da işlediği savaş suçlarını belgeleyen "O Geri Gelmeyecek: Kiev Oblastı'nın Kuzeybatı Bölgelerinde Savaş Suçları" bulgularına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

AA / Tayyib Hoşbaş - Güncel

Uluslararası Af Örgütü, Ukrayna, Savaş, Rus, Güncel, Haberler

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