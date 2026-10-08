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Uluslararası Af Örgütü, Fransa'nın İsrail'e silah ihracatını artırmasını eleştirdi

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Uluslararası Af Örgütü, Fransa'nın İsrail'e silah ihracatını artırmasına tepki gösterdi. Açıklamada aktarılan rakamlara göre ihracat 2024'te 16,1 milyon avro iken 2025'te 19,8 milyon avroya çıktı; Fransız makamları İsrail'le suç ortaklığı yapmamaya çağrıldı.

Uluslararası Af Örgütü, Fransa'nın, Gazze'de 3 yılı geride bırakan soykırımını sürdüren İsrail'e savaş malzemeleri ihracatını artırmasına tepki göstererek, soykırımın Fransa gibi devletlerin İsrail'e desteği yüzünden hala önlenemediğini bildirdi.

Uluslararası Af Örgütü Fransa Ofisinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'deki soykırımının 3 yıldır sürdüğü hatırlatıldı.

Açıklamada, "(Soykırım) Neden önlenemedi? Çünkü İsrail başka devletlerin desteğine güvenebiliyor; 2024'e kıyasla 2025'te İsrail'e savaş malzemeleri teslimatını artıran Fransa gibi." ifadelerine yer verildi.

Bu yaz Fransa Savunma Bakanlığının ulusal silah ihracatına ilişkin Parlamentoya sağladığı rakamlara göre, İsrail'e 2024'te 16,1 milyon avro değerinde olan silah ihracatının 2025'te 19,8 milyon avroya çıktığı aktarıldı.

Açıklamada söz konusu verilerin "İsrail'e hiçbir silah satışı yapılmadığını ve Fransa'nın Filistin halkının yanında olduğunu söyleyen yöneticileri yalancı çıkardığı" vurgulandı.

İsrail'in Gazze'deki soykırımının 3. yılını geride bıraktığı ve binlerce insanın ölümüne neden olduğu yinelenen açıklamada, "Daha ne kadar İsrail Devleti'ni tam bir cezasızlık içinde silahlandırmaya ve (onunla) ticaret yapmaya devam edeceğiz?" diye soruldu.

Açıklamada, Fransız makamları soykırım işleyen İsrail ile suç ortaklığı yapmamaya çağırıldı.

Fransa'nın İsrail'e silah ve mühimmat desteği Fransız ulusal hava yolu şirketi Air France'ın bir uçuşuyla da gündeme gelmişti.

Fransız sendikaları Air France'ın bugünkü Paris-Tel Aviv uçuşunda İsrailli bir savunma şirketine malzeme taşıdığını iddia etmiş, hava yolu şirketi iddiaları yalanlamıştı.

Kaynak: AA
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