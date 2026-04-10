Haberler

Marmaris'te "Uluslararası 2. Karya Vizyon Turizm Buluşması" düzenlenecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 'İz Bırakmadan Değer Yaratmak-Onarıcı Turizm Vizyonu' temasıyla düzenlenecek olan Uluslararası 2. Karya Vizyon Turizm Buluşması, 15-16 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Etkinlikte sürdürülebilir turizm modelleri ve onarıcı turizm kavramları ele alınacak.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde turizm sektörünün temsilcilerini, yatırımcılarını ve akademisyenleri bir araya getirecek "Uluslararası 2. Karya Vizyon Turizm Buluşması" 15-16 Nisan'da gerçekleştirilecek.

"İz Bırakmadan Değer Yaratmak-Onarıcı (Rejeneratif) Turizm Vizyonu" temasıyla düzenlenecek organizasyonda, sektörün geleceğine yönelik stratejiler ve sürdürülebilir turizm modelleri ele alınacak.

Kamu ve özel sektör paydaşlarının katılımıyla düzenlenecek buluşmada, doğal ve kültürel mirası koruyarak turizmde katma değer yaratma odaklı oturumlar gerçekleştirilecek.

Uzmanlar ve akademisyenler, "onarıcı turizm" kavramı çerçevesinde sektördeki dönüşüm süreçlerini ve yeni nesil yatırım fırsatlarını değerlendirecek.

Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Cengiz Aygün, etkinliğin sektörün tüm bileşenlerini kapsayan geniş bir platform sunduğunu söyledi.

Toplantıların, bölgenin turizm vizyonuna ışık tutması ve uluslararası işbirliklerini güçlendirmesi hedefleniyor.

İki gün sürecek etkinlik boyunca yapılacak sunum ve değerlendirmelerin, Marmaris ve çevresindeki turizm faaliyetlerinin çevresel duyarlılıkla geliştirilmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Kaynak: AA / Sabri Kesen
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

