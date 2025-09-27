Ulusal Gençlik Konferansı Konya'da Başladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi, UNICEF ve bazı sivil toplum kuruluşlarının katkısıyla düzenlenen Ulusal Gençlik Konferansı (LCOY2025) Konya'da gerçekleştiriliyor.

Bakanlık'ta İklim Değişikliği Başkan Yardımcısı Orhan Solak, Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen konferansta, Türkiye'nin iklim değişikliğiyle yoğun şekilde mücadele ettiğini söyledi.

Toplumun her kesimini ilgilendiren sorunlar karşısında kolektif adımların atılması gerektiğini vurgulayan Solak, "Tüm sektörlerin ve toplumun her kesiminin dahil olduğu bir süreci yürütmek durumundayız. En önemli paydaşımızın da geleceğimiz olan gençlerimiz olduğunu biliyoruz. Bizim şu anda yürüttüğümüz çalışmaları, kararları uygulayacak olan ve bu adımları atacak olan sizlersiniz." diye konuştu.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Türkiye ADAP Temsilcisi Chizuru Iwata ise her geçen gün iklim kaynaklı afetlerle karşılaşıldığını anımsattı.

Bu kapsamdaki krizlerin her çapta hissedildiğini anlatan Iwata, "Gençler bir araya geldikleri zaman, ortak faaliyette bulundukları zaman bu güç, bu ortaklık değişim için bizi umutlandırıyor, daha sürdürülebilir ve aydınlık bir geleceğe şekil veriyor. LCOY sadece bir toplantı değil, COP30'a giden yolda Türkiye'nin gençlerinin ortak sesini de temsil ediyor." ifadelerini kullandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Yazlık da iklim değişikliğinin artık yalnızca çevre sorunu olmaktan çıkıp ekonomi, sağlık, tarım ve toplumsal yaşamın tamamını etkileyen küresel sorun haline geldiğine dikkati çekti.

Yarın sona erecek konferans kapsamında iklim değişikliği, enerji ve çevre gibi konularda uzmanların katılımıyla sunumlar, paneller ve çeşitli atölyeler gerçekleştirilecek. Kapanışta ise Ulusal Gençlik Bildirisi yayımlanacak.

Etkinliğin ardından 29 Eylül-2 Ekim'de ise İklim Elçileri Eğitim Kampı düzenlenecek.