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Kızıldeniz'de İran yapımı İHA parçaları ele geçirildi

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Yemen hükümetine bağlı güçler, Kızıldeniz'de İran'dan Husilere gönderilen İHA parçalarını taşıyan kargoyu ele geçirdi. Operasyon, İran'ın ikmal hatlarının kesilmesi olarak değerlendirildi; İran ve Husiler henüz açıklama yapmadı.

Husilere ulaştırılmak üzere İran yapımı insansız hava aracı (İHA) parçaları taşıyan bir kargonun Kızıldeniz'de ele geçirildiği bildirildi.

Yemen hükümetine bağlı "Ulusal Direniş Güçleri" Sözcüsü Sadık Duveyd, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, donanmanın Kızıldeniz'de düzenlediği "başarılı bir operasyonda" İran'dan gelen İHA parçalarının bulunduğu kargonun ele geçirildiğini kaydetti.

Duveyd, söz konusu operasyonun, Yemen güçlerinin kara sularını koruma ve İran'ın ikmal hatlarını kesme konusundaki teyakkuzunu, Husilerin ise tüm "umutsuz saldırılarına" rağmen kaçakçılık ağlarını korumadaki başarısızlığını bir kez daha kanıtladığını savundu.

Öte yandan, yerel haber sitesi "2dec", Kızıldeniz'deki operasyona ve ele geçirilen İHA parçalarına ilişkin görüntüleri yayımladı.

Konuya ilişkin İran veya Husilerden henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA
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