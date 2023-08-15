Ulukışla'da patoza düşen kişi hayatını kaybetti

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde bir kişi, samanlıkta buğday saplarını patoza atarken dengesini kaybederek makinenin içerisine düştü. Ağır yaralanan kişi, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.