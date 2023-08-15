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Ulukışla'da patoza düşen kişi hayatını kaybetti

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Niğde'nin Ulukışla ilçesinde bir kişi, samanlıkta buğday saplarını patoza atarken dengesini kaybederek makinenin içerisine düştü. Ağır yaralanan kişi, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde patoza düşen kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, A.V. (53), Hasangazi köyünde samanlıkta yer alan buğday saplarını patoza atarken dengesini kaybederek makinenin içerisine düştü.

Patozu durduran A.V'nin yakınlarının ihbarıyla bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan A.V, kaldırıldığı Ulukışla Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Abdullah Özkul - Güncel

Ulukışla Niğde Güncel Haberler

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