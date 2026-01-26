Haberler

Ordu'daki Ulugöl buz tuttu

Ordu'daki Ulugöl buz tuttu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ordu'daki Ulugöl, hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle donarak eşsiz bir kış manzarası oluşturdu. Göl, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

ORDU'da Türkiye'nin 36'ncı tabiat parkı ilan edilen Ulugöl, hava sıcaklıkları sıfırın altında düşünce buz tuttu.

Gölköy ilçesinde, kent merkezine 74 kilometre uzaklıkta, deniz seviyesinden 1200 metre yükseklikte bulunan Ulugöl, kar yağışlarının ardından etkili olan soğuk havayla birlikte buz tuttu. 25 hektar genişliğindeki gölü buz tabakası kapladı. Donan göl, çevresindeki beyaz örtüyle birlikte eşsiz bir manzara oluşturdu.

Ulugöl'ün kış mevsiminde bambaşka bir güzelliğe büründüğünü belirten, Gölköy Avcılar Derneği Başkanı Serhat Keleş, "Ulugöl ilçemizin en önemli turizm alanlarından biri. Yaz aylarında olduğu kadar kışın da ziyaret edilmesi gereken bir doğa harikası" dedi.

Almanya'dan Ordu'ya gezmeye gelen Edip Aydın ise oğlu Yuşa Eymen'in Ulugöl'ü merak ettiğini ve gezdirmek için bölgeye geldiklerini belirterek, "Hava sıcaklıklarının gece saatlerinde eksi 18 dereceye kadar düşmesiyle göl tamamen buz tutmuş. Donmuş göl manzarası gerçekten büyüleyici. Böyle bir doğa güzelliğini görmek insanı gerçekten mutlu ediyor. Bu güzelliklerin tüm dünyada tanınması hem ilçemiz hem de ülkemiz adına çok önemli. İmkanı olan herkesin gelip görmesini isteriz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Putin'den sürpriz karar! Görüntüler Türkiye'nin yanı başında çekildi

Putin'den sürpriz karar! Görüntüler Türkiye'nin yanı başında çekildi
Aynı aileden 3 kişinin öldüğü olayda kahreden detay! Acılı evlat konuştu

3 kişinin öldüğü olayda kahreden detay! Acılı evlat konuştu
Bakan Fidan'dan Arap kanalında dikkat çeken sözler: Türkiye'ye yalvaracaklar

Bakan Fidan'dan dikkat çeken öngörü: Türkiye'ye yalvaracaklar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Saç örme' akımına destek veren hemşire gözaltına alındı

DEM Parti'nin akımına destek veren hemşireye peş peşe kötü haber
İsveçli bakan da saç örme akımına destek verdi

Saç örme akımına katılan bu kez bir bakan oldu! Görüntüleri paylaştı
Taraftarlar 'Olur mu öyle şey' diyor! Noa Lang'ın sözleşmesinde görülmemiş madde

Taraftarlar "Olur mu öyle şey" diyor! Sözleşmesinde görülmemiş madde
Kapı şifresi bomba! Elini kolunu sallayarak stada girdi

Kapı şifresi bomba! Elini kolunu sallayarak stada girdi
'Saç örme' akımına destek veren hemşire gözaltına alındı

DEM Parti'nin akımına destek veren hemşireye peş peşe kötü haber
Ufuk Özkan'ın doktoru peş peşe güzel haberleri verdi

Ufuk Özkan'ın doktoru peş peşe güzel haberleri verdi
Klinikte mobbing ve görevi kötüye kullanma iddiasına ilişkin soruşturma

Asistanların hocaları ile ilgili mobbing iddialarına soruşturma