Uludere Devlet Hastanesi İdari ve Mali İşler Müdürlüğüne Tarık Babat Atandı
Tarık Babat, Uludere İlçe Devlet Hastanesi İdari ve Mali İşler Müdürlüğüne atandı ve Uludere halkına daha iyi hizmet sunma hedefiyle çalışmalara başladı.
Şırnak'ın Uludere İlçe Devlet Hastanesi İdari ve Mali İşler Müdürlüğüne Tarık Babat atandı.
Uludere Devlet Hastanesinde İdari ve Mali İşler Müdürlüğüne atanan Babat, görevine başladı.
Babat, Uludere halkına daha iyi hizmet sunma hedefiyle çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.
Kaynak: AA / Abidin Yel - Güncel