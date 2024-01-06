Uludere'de kaya parçalarının çarptığı evde hasar oluştu
Şırnak'ın Uludere ilçesinde yamaçtan kopan kaya parçalarının çarptığı evde hasar meydana geldi. Evde bulunan aile fertleri zamanında çıkarak canlarını kurtardı.
Şırnak'ın Uludere ilçesinde yamaçtan kopan kaya parçalarının çarptığı evde hasar oluştu.
Gündoğdu Mahallesi'nde, Sadık Ürek'e ait iki katlı eve, yamaçtan yuvarlanan kaya parçaları çarptı.
Aile fertlerinin evden hızla çıkması üzerine can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.
Olayda, evin bir bölümü hasar gördü.