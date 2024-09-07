Uludere'de JİTEM amblemi yapıştıran asker açığa alındı

ŞIRNAK'ın Uludere ilçesinde beyaz toros otomobiline JİTEM amblemi ve 'Sadece ölüler görür' yazısı yapıştıran Uzman Çavuş H.T., başlatılan soruşturma kapsamında açığa alındı.

Uludere ilçesinde beyaz renkli toros marka otomobilin arka camına JİTEM amblemi ve 'Sadece ölüler görür' yazısı yapıştıran İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli H.T., valilik tarafından başlatılan soruşturma kapsamında açığa alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.