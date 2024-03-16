Uludere'de etkili olan sis dronla görüntülendi
Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesinde yağışın ardından etkili olan sis, evlerin, dağların ve ormanların üzerine çöktü. Doğa zenginliği ve güzellikleriyle öne çıkan beldede etkili olan sis, dronla görüntülendi.
Şırnak'ın Uludere ilçesinde sis etkili oldu.
İlçeye bağlı Hilal beldesinde yağışın ardından etkili olan sis evlerin, dağların ve ormanların üzerine çöktü.
Doğa zenginliği ve güzellikleriyle öne çıkan beldede etkili olan sis, dronla görüntülendi.